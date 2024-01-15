"Уникальная возможность". На Западе раскрыли, что Россия сделает с Украиной
UnHerd: у России есть уникальная возможность ударить в тыл Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. У России есть уникальная возможность ударить в тыл Украины и подорвать ее возможность продолжать боевые действия, пишет британское издание UnHerd.
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"Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре", — говорится в статье.
Отмечается, что такой подход может подорвать возможность Киева сражаться дальше. По мнению многих аналитиков, помощь Запада станет минимальной, что приведет к постепенной деградации ВСУ в 2024 году и краху в 2025-м, когда Россия "расширит активный фронт".
В будущем Украине, сильно зависящей от поставок оружия из США и Евросоюза, придется больше опираться на собственный военно-промышленный комплекс, однако возросшая эффективность российских ударов с воздуха делает эту задачу крайне сложной, подчеркивается в публикации.
В такой ситуации переговоры "становятся насущно необходимыми для Украины", резюмируется в материале.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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