https://ria.ru/20240115/ukraina-1921500739.html

"Уникальная возможность". На Западе раскрыли, что Россия сделает с Украиной

"Уникальная возможность". На Западе раскрыли, что Россия сделает с Украиной - РИА Новости, 15.01.2024

"Уникальная возможность". На Западе раскрыли, что Россия сделает с Украиной

У России есть уникальная возможность ударить в тыл Украины и подорвать ее возможность продолжать боевые действия, пишет британское издание UnHerd. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T20:27

2024-01-15T20:27

2024-01-15T20:30

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. У России есть уникальная возможность ударить в тыл Украины и подорвать ее возможность продолжать боевые действия, пишет британское издание UnHerd."Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре", — говорится в статье.Отмечается, что такой подход может подорвать возможность Киева сражаться дальше. По мнению многих аналитиков, помощь Запада станет минимальной, что приведет к постепенной деградации ВСУ в 2024 году и краху в 2025-м, когда Россия "расширит активный фронт".В будущем Украине, сильно зависящей от поставок оружия из США и Евросоюза, придется больше опираться на собственный военно-промышленный комплекс, однако возросшая эффективность российских ударов с воздуха делает эту задачу крайне сложной, подчеркивается в публикации.В такой ситуации переговоры "становятся насущно необходимыми для Украины", резюмируется в материале.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240115/kharkov-1921493834.html

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921442803.html

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политика, россия, украина, вооруженные силы украины, киев