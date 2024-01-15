Рейтинг@Mail.ru
"Уникальная возможность". На Западе раскрыли, что Россия сделает с Украиной - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 15.01.2024 (обновлено: 20:30 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921500739.html
"Уникальная возможность". На Западе раскрыли, что Россия сделает с Украиной
"Уникальная возможность". На Западе раскрыли, что Россия сделает с Украиной - РИА Новости, 15.01.2024
"Уникальная возможность". На Западе раскрыли, что Россия сделает с Украиной
У России есть уникальная возможность ударить в тыл Украины и подорвать ее возможность продолжать боевые действия, пишет британское издание UnHerd. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T20:27
2024-01-15T20:30
политика
россия
украина
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. У России есть уникальная возможность ударить в тыл Украины и подорвать ее возможность продолжать боевые действия, пишет британское издание UnHerd."Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре", — говорится в статье.Отмечается, что такой подход может подорвать возможность Киева сражаться дальше. По мнению многих аналитиков, помощь Запада станет минимальной, что приведет к постепенной деградации ВСУ в 2024 году и краху в 2025-м, когда Россия "расширит активный фронт".В будущем Украине, сильно зависящей от поставок оружия из США и Евросоюза, придется больше опираться на собственный военно-промышленный комплекс, однако возросшая эффективность российских ударов с воздуха делает эту задачу крайне сложной, подчеркивается в публикации.В такой ситуации переговоры "становятся насущно необходимыми для Украины", резюмируется в материале.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240115/kharkov-1921493834.html
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921442803.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, вооруженные силы украины, киев
Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
"Уникальная возможность". На Западе раскрыли, что Россия сделает с Украиной

UnHerd: у России есть уникальная возможность ударить в тыл Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. У России есть уникальная возможность ударить в тыл Украины и подорвать ее возможность продолжать боевые действия, пишет британское издание UnHerd.
«
"Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре", — говорится в статье.
Отмечается, что такой подход может подорвать возможность Киева сражаться дальше. По мнению многих аналитиков, помощь Запада станет минимальной, что приведет к постепенной деградации ВСУ в 2024 году и краху в 2025-м, когда Россия "расширит активный фронт".
В будущем Украине, сильно зависящей от поставок оружия из США и Евросоюза, придется больше опираться на собственный военно-промышленный комплекс, однако возросшая эффективность российских ударов с воздуха делает эту задачу крайне сложной, подчеркивается в публикации.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Залужный срочно поехал туда. На Западе раскрыли, что случилось у Харькова
Вчера, 19:28
В такой ситуации переговоры "становятся насущно необходимыми для Украины", резюмируется в материале.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Удар по местам запуска. На Западе раскрыли, что Россия устроила на Украине
Вчера, 15:42
 
ПолитикаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала