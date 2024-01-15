https://ria.ru/20240115/ukraina-1921487570.html
"Это все не наше". В ГУР МО сделали неожиданное заявление об Украине
"Это все не наше". В ГУР МО сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 15.01.2024
"Это все не наше". В ГУР МО сделали неожиданное заявление об Украине
Практически все высокоточное вооружение для ВСУ производят западные страны, заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:43
2024-01-15T18:43
2024-01-15T18:43
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Практически все высокоточное вооружение для ВСУ производят западные страны, заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его цитирует "РБК-Украина"."На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, — это все западное производство. Боеприпасы 155 калибра — это тоже в основном производства других стран", — заявил чиновник.Он отметил, что без помощи США и Евросоюза вести военные действия с Россией будет сложно, а "в некоторых случаях — невозможно".Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя военную технику Киеву. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921480628.html
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политика, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"Это все не наше". В ГУР МО сделали неожиданное заявление об Украине
В ГУР МО Украины признали, что все высокоточное вооружение ВСУ производит Запад