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На Украине журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 15.01.2024 (обновлено: 19:27 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921470631.html
На Украине журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции
На Украине журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции - РИА Новости, 15.01.2024
На Украине журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции
Журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов сообщил об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в Минобороны Украины. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:36
2024-01-15T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны украины
авдеевка
алексей резников
владимир зеленский
рустем умеров
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов сообщил об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в Минобороны Украины.&quot;Вчера вечером мне и моим соседям устроили скандал. Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками. Меня не было дома. &lt;…&gt; Эти уроды только испугали мою старую маму, которая после онкологии живет со мной, потому что больше не с кем — второй сын в Авдеевке, взрослый внук — на Купянском направлении&quot;, — написал он в социальной сети.Николов отметил, что не знает, кто мог совершить такие действия. При этом он предположил, что дело связано с его статьей о "подрыве обороноспособности страны из-за коррупции при военных закупках", после которой уволили министра обороны Украины Алексея Резникова.Президент Владимир Зеленский принял соответствующее решение в сентябре прошлого года. Также он заявил о назначении на должность главы ведомства Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с Минобороны Украины.Вскоре после назначения Умеров анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепции трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО.
https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html
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в мире, украина, министерство обороны украины, авдеевка, алексей резников, владимир зеленский, рустем умеров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны Украины, Авдеевка, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, НАТО
На Украине журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции

Украинский журналист Николов заявил об угрозах после статьи о коррупции в МО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов сообщил об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в Минобороны Украины.
«

"Вчера вечером мне и моим соседям устроили скандал. Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками. Меня не было дома. <…> Эти уроды только испугали мою старую маму, которая после онкологии живет со мной, потому что больше не с кем — второй сын в Авдеевке, взрослый внук — на Купянском направлении", — написал он в социальной сети.

Николов отметил, что не знает, кто мог совершить такие действия. При этом он предположил, что дело связано с его статьей о "подрыве обороноспособности страны из-за коррупции при военных закупках", после которой уволили министра обороны Украины Алексея Резникова.
Президент Владимир Зеленский принял соответствующее решение в сентябре прошлого года. Также он заявил о назначении на должность главы ведомства Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с Минобороны Украины.
Вскоре после назначения Умеров анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепции трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны УкраиныАвдеевкаАлексей РезниковВладимир ЗеленскийРустем УмеровНАТО
 
 
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