На Украине журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции
Украинский журналист Николов заявил об угрозах после статьи о коррупции в МО
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов сообщил об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в Минобороны Украины.
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"Вчера вечером мне и моим соседям устроили скандал. Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками. Меня не было дома. <…> Эти уроды только испугали мою старую маму, которая после онкологии живет со мной, потому что больше не с кем — второй сын в Авдеевке, взрослый внук — на Купянском направлении", — написал он в социальной сети.
Николов отметил, что не знает, кто мог совершить такие действия. При этом он предположил, что дело связано с его статьей о "подрыве обороноспособности страны из-за коррупции при военных закупках", после которой уволили министра обороны Украины Алексея Резникова.
Президент Владимир Зеленский принял соответствующее решение в сентябре прошлого года. Также он заявил о назначении на должность главы ведомства Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с Минобороны Украины.
Вскоре после назначения Умеров анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепции трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО.