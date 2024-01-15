https://ria.ru/20240115/ukraina-1921470631.html

На Украине журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции

На Украине журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции - РИА Новости, 15.01.2024

На Украине журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции

Журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов сообщил об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в Минобороны Украины. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:36

2024-01-15T17:36

2024-01-15T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны украины

авдеевка

алексей резников

владимир зеленский

рустем умеров

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов сообщил об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в Минобороны Украины."Вчера вечером мне и моим соседям устроили скандал. Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками. Меня не было дома. <…> Эти уроды только испугали мою старую маму, которая после онкологии живет со мной, потому что больше не с кем — второй сын в Авдеевке, взрослый внук — на Купянском направлении", — написал он в социальной сети.Николов отметил, что не знает, кто мог совершить такие действия. При этом он предположил, что дело связано с его статьей о "подрыве обороноспособности страны из-за коррупции при военных закупках", после которой уволили министра обороны Украины Алексея Резникова.Президент Владимир Зеленский принял соответствующее решение в сентябре прошлого года. Также он заявил о назначении на должность главы ведомства Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с Минобороны Украины.Вскоре после назначения Умеров анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепции трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО.

https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, министерство обороны украины, авдеевка, алексей резников, владимир зеленский, рустем умеров, нато