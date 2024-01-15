В Мадриде заявили, что ситуация на Украине застопорилась
Журналисты газеты Periodico: ситуация на Украине вошла в стадию застоя
© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Журналисты испанской газеты Periodico выразили мнение, что нынешняя ситуация на Украине застопорилась.
В опубликованном в понедельник интервью с главой МИД королевства Хосе Альбаресом они отметили, что нынешнее положение на Украине вошло в стадию застоя. При этом глава испанской дипломатии заявил, что тем не менее Мадрид продолжит текущий курс по отношению к Киеву. "Испания собирается поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - в очередной раз заявил Альбарес, отвечая на вопрос, собирается ли его страна поддерживать Украину "до конца".
Ранее в интервью Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные, скорее всего, не продемонстрируют "глубокий и красивый прорыв" в ходе контрнаступления.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".