https://ria.ru/20240115/ukraina-1921454368.html

"Определит судьбу". Министр обороны Британии сделал заявление об Украине

"Определит судьбу". Министр обороны Британии сделал заявление об Украине - РИА Новости, 15.01.2024

"Определит судьбу". Министр обороны Британии сделал заявление об Украине

Наступивший год может стать решающим для украинского государства, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Его слова приводит пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:35

2024-01-15T16:35

2024-01-15T16:35

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Наступивший год может стать решающим для украинского государства, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Его слова приводит пресс-служба ведомства."2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда может решиться ее судьба. Для мира это будет величайший демократический год в истории, когда почти половина населения мира примет участие в выборах", — сказал министр.По его словам, Лондон рассматривает конфликт на Украине как экзистенциальный, поэтому Соединенное Королевство собирается продолжить поддержку Киева.Премьер Британии Риши Сунак в пятницу приехал в Киев, где сообщил, что поддержка со стороны Лондона не ослабнет. Стороны подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Британия будет предоставлять Украине долгосрочные консультации и поддержку по оборонному управлению и политике. Кроме того, Соединенное Королевство окажет помощь в развитии современной армии, оперативной совместимой с НАТО, а также украинского оборонного сектора.Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее предупредил, что британцы должны понимать последствия возможного размещения своих воинских контингентов на Украине. По его словам, это будет означать объявление войны России.

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921442803.html

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политика, украина, лондон, киев, грант шэппс, риши сунак, дмитрий медведев, нато, вооруженные силы украины