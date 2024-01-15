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"Определит судьбу". Министр обороны Британии сделал заявление об Украине
"Определит судьбу". Министр обороны Британии сделал заявление об Украине - РИА Новости, 15.01.2024
"Определит судьбу". Министр обороны Британии сделал заявление об Украине
Наступивший год может стать решающим для украинского государства, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Его слова приводит пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:35
2024-01-15T16:35
2024-01-15T16:35
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Наступивший год может стать решающим для украинского государства, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Его слова приводит пресс-служба ведомства."2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда может решиться ее судьба. Для мира это будет величайший демократический год в истории, когда почти половина населения мира примет участие в выборах", — сказал министр.По его словам, Лондон рассматривает конфликт на Украине как экзистенциальный, поэтому Соединенное Королевство собирается продолжить поддержку Киева.Премьер Британии Риши Сунак в пятницу приехал в Киев, где сообщил, что поддержка со стороны Лондона не ослабнет. Стороны подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Британия будет предоставлять Украине долгосрочные консультации и поддержку по оборонному управлению и политике. Кроме того, Соединенное Королевство окажет помощь в развитии современной армии, оперативной совместимой с НАТО, а также украинского оборонного сектора.Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее предупредил, что британцы должны понимать последствия возможного размещения своих воинских контингентов на Украине. По его словам, это будет означать объявление войны России.
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Политика, Украина, Лондон, Киев, Грант Шэппс, Риши Сунак, Дмитрий Медведев, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Определит судьбу". Министр обороны Британии сделал заявление об Украине
Глава Минобороны Британии заявил, что 2024 год определит судьбу Украины