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В Киеве встревожились, что получили от Запада лишь треть обещанных снарядов - РИА Новости, 15.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921437275.html
В Киеве встревожились, что получили от Запада лишь треть обещанных снарядов
В Киеве встревожились, что получили от Запада лишь треть обещанных снарядов - РИА Новости, 15.01.2024
В Киеве встревожились, что получили от Запада лишь треть обещанных снарядов
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов обеспокоен тем, что ЕС поставил Киеву лишь 300 тысяч снарядов вместо 1 миллиона обещанных. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:21
2024-01-15T15:21
специальная военная операция на украине
украина
алексей данилов
евросоюз
в мире
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов обеспокоен тем, что ЕС поставил Киеву лишь 300 тысяч снарядов вместо 1 миллиона обещанных. В начале ноября высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. "Ситуация с миллионами снарядов для Украины - лакмусовая бумага готовности национальных западных экономик к военным вызовам. Результаты теста максимально тревожные", - написал Данилов на своей странице в соцсети.По его мнению, ЕС, США и другие страны стоят перед необходимостью возвращения вопроса военной безопасности в приоритетную повестку дня. "Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к горячей фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат. Такая перестройка будет сделана вовремя и осознанно или поздно и под принуждением", - добавил Данилов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921145165.html
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украина, алексей данилов, евросоюз, в мире, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Данилов, Евросоюз, В мире, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве встревожились, что получили от Запада лишь треть обещанных снарядов

Секретарь СНБО: ЕС поставил Украине лишь 300 тысяч снарядов, хотя обещал миллион

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов обеспокоен тем, что ЕС поставил Киеву лишь 300 тысяч снарядов вместо 1 миллиона обещанных.
В начале ноября высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.
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"Ситуация с миллионами снарядов для Украины - лакмусовая бумага готовности национальных западных экономик к военным вызовам. Результаты теста максимально тревожные", - написал Данилов на своей странице в соцсети.
По его мнению, ЕС, США и другие страны стоят перед необходимостью возвращения вопроса военной безопасности в приоритетную повестку дня. "Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к горячей фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат. Такая перестройка будет сделана вовремя и осознанно или поздно и под принуждением", - добавил Данилов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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