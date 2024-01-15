Папа римский хочет провести переговоры России и Украины, заявили староверы
Староверы: папа Франциск хочет организовать в Ватикане переговоры Москвы и Киева
Папа Римский Франциск . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск разрабатывает возможность проведения переговоров представителей России и Украины в Ватикане для сверки позиций сторон, рассказал РИА Новости поддерживающий общение с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
"Сейчас папа готовит мини-саммит у себя по мирным переговорам. То есть разрабатывается с дипкорпусом как российским, так и украинским, идея приглашения делегатов той и другой страны в Ватикан для налаживания переговоров, для сверки обоюдных позиций", – сказал он РИА Новости. Он отметил, что сейчас папа Римский проводит консультации на эту тему.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.