https://ria.ru/20240115/ukraina-1921409184.html

Папа римский хочет провести переговоры России и Украины, заявили староверы

Папа римский хочет провести переговоры России и Украины, заявили староверы - РИА Новости, 15.01.2024

Папа римский хочет провести переговоры России и Украины, заявили староверы

Папа Римский Франциск разрабатывает возможность проведения переговоров представителей России и Украины в Ватикане для сверки позиций сторон, рассказал РИА... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:09

2024-01-15T13:09

2024-01-15T13:19

в мире

россия

украина

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

ситуация в днр и лнр

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск разрабатывает возможность проведения переговоров представителей России и Украины в Ватикане для сверки позиций сторон, рассказал РИА Новости поддерживающий общение с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. "Сейчас папа готовит мини-саммит у себя по мирным переговорам. То есть разрабатывается с дипкорпусом как российским, так и украинским, идея приглашения делегатов той и другой страны в Ватикан для налаживания переговоров, для сверки обоюдных позиций", – сказал он РИА Новости. Он отметил, что сейчас папа Римский проводит консультации на эту тему. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240114/zamorozka-1921324195.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, ситуация в днр и лнр