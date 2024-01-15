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Папа римский хочет провести переговоры России и Украины, заявили староверы - РИА Новости, 15.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 15.01.2024 (обновлено: 13:19 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921409184.html
Папа римский хочет провести переговоры России и Украины, заявили староверы
Папа римский хочет провести переговоры России и Украины, заявили староверы - РИА Новости, 15.01.2024
Папа римский хочет провести переговоры России и Украины, заявили староверы
Папа Римский Франциск разрабатывает возможность проведения переговоров представителей России и Украины в Ватикане для сверки позиций сторон, рассказал РИА... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:09
2024-01-15T13:19
в мире
россия
украина
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск разрабатывает возможность проведения переговоров представителей России и Украины в Ватикане для сверки позиций сторон, рассказал РИА Новости поддерживающий общение с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. "Сейчас папа готовит мини-саммит у себя по мирным переговорам. То есть разрабатывается с дипкорпусом как российским, так и украинским, идея приглашения делегатов той и другой страны в Ватикан для налаживания переговоров, для сверки обоюдных позиций", – сказал он РИА Новости. Он отметил, что сейчас папа Римский проводит консультации на эту тему. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240114/zamorozka-1921324195.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, россия, украина, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, ситуация в днр и лнр
В мире, Россия, Украина, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Ситуация в ДНР и ЛНР, Специальная военная операция на Украине
Папа римский хочет провести переговоры России и Украины, заявили староверы

Староверы: папа Франциск хочет организовать в Ватикане переговоры Москвы и Киева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск разрабатывает возможность проведения переговоров представителей России и Украины в Ватикане для сверки позиций сторон, рассказал РИА Новости поддерживающий общение с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
"Сейчас папа готовит мини-саммит у себя по мирным переговорам. То есть разрабатывается с дипкорпусом как российским, так и украинским, идея приглашения делегатов той и другой страны в Ватикан для налаживания переговоров, для сверки обоюдных позиций", – сказал он РИА Новости. Он отметил, что сейчас папа Римский проводит консультации на эту тему.
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Вчера, 21:13
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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10 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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