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На Украине разочарованы тем, что Китай не обсуждает "формулу Зеленского" - РИА Новости, 15.01.2024
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00:19 15.01.2024 (обновлено: 00:36 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921334153.html
На Украине разочарованы тем, что Китай не обсуждает "формулу Зеленского"
На Украине разочарованы тем, что Китай не обсуждает "формулу Зеленского" - РИА Новости, 15.01.2024
На Украине разочарованы тем, что Китай не обсуждает "формулу Зеленского"
Киев сожалеет, что Китай не участвует в обсуждении так называемой "формулы мира", которую продвигает Украина, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T00:19
2024-01-15T00:36
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китай
андрей ермак
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев сожалеет, что Китай не участвует в обсуждении так называемой "формулы мира", которую продвигает Украина, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.По словам Ермака, Украина хочет, чтобы эту "формулу" обсуждал максимально широкий круг стран, и Киев приглашал Пекин присоединиться к обсуждениям. "К сожалению, в Мальте и здесь (в Давосе на дискуссии по "формуле мира") нет представителя Китая. Мы приглашали и продолжим приглашать. Для нас важно присутствие Китая за столом переговоров. Мы надеемся, что в будущем Китай будет принимать участие, поскольку это важная влиятельная страна", - заявил Ермак на пресс-конференции в Давосе. Трансляция велась на сайте Всемирного экономического форума. В воскресенье в Давосе проходит дискуссия по "украинской формуле мира". Ранее Ермак пожаловался, что на форуме звучат призывы к немедленным переговорам между Россией и Украиной, что для Киева неприемлемо."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
https://ria.ru/20231207/es-1914356230.html
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киев, украина, китай, андрей ермак, владимир зеленский, в мире
Киев, Украина, Китай, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, В мире
На Украине разочарованы тем, что Китай не обсуждает "формулу Зеленского"

Ермак: Киев сожалеет, что КНР не участвует в переговорах по формуле мира Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев сожалеет, что Китай не участвует в обсуждении так называемой "формулы мира", которую продвигает Украина, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По словам Ермака, Украина хочет, чтобы эту "формулу" обсуждал максимально широкий круг стран, и Киев приглашал Пекин присоединиться к обсуждениям.
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"К сожалению, в Мальте и здесь (в Давосе на дискуссии по "формуле мира") нет представителя Китая. Мы приглашали и продолжим приглашать. Для нас важно присутствие Китая за столом переговоров. Мы надеемся, что в будущем Китай будет принимать участие, поскольку это важная влиятельная страна", - заявил Ермак на пресс-конференции в Давосе. Трансляция велась на сайте Всемирного экономического форума.
В воскресенье в Давосе проходит дискуссия по "украинской формуле мира". Ранее Ермак пожаловался, что на форуме звучат призывы к немедленным переговорам между Россией и Украиной, что для Киева неприемлемо.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
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