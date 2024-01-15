https://ria.ru/20240115/ukraina-1921334153.html

На Украине разочарованы тем, что Китай не обсуждает "формулу Зеленского"

На Украине разочарованы тем, что Китай не обсуждает "формулу Зеленского" - РИА Новости, 15.01.2024

На Украине разочарованы тем, что Китай не обсуждает "формулу Зеленского"

Киев сожалеет, что Китай не участвует в обсуждении так называемой "формулы мира", которую продвигает Украина, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T00:19

2024-01-15T00:19

2024-01-15T00:36

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украина

китай

андрей ермак

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев сожалеет, что Китай не участвует в обсуждении так называемой "формулы мира", которую продвигает Украина, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.По словам Ермака, Украина хочет, чтобы эту "формулу" обсуждал максимально широкий круг стран, и Киев приглашал Пекин присоединиться к обсуждениям. "К сожалению, в Мальте и здесь (в Давосе на дискуссии по "формуле мира") нет представителя Китая. Мы приглашали и продолжим приглашать. Для нас важно присутствие Китая за столом переговоров. Мы надеемся, что в будущем Китай будет принимать участие, поскольку это важная влиятельная страна", - заявил Ермак на пресс-конференции в Давосе. Трансляция велась на сайте Всемирного экономического форума. В воскресенье в Давосе проходит дискуссия по "украинской формуле мира". Ранее Ермак пожаловался, что на форуме звучат призывы к немедленным переговорам между Россией и Украиной, что для Киева неприемлемо."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.

https://ria.ru/20231207/es-1914356230.html

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909735957.html

киев

украина

китай

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киев, украина, китай, андрей ермак, владимир зеленский, в мире