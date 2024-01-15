https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html

"Денег больше нет". Зеленский пообещал смерть миллионам украинцев

"Денег больше нет". Зеленский пообещал смерть миллионам украинцев - РИА Новости, 15.01.2024

"Денег больше нет". Зеленский пообещал смерть миллионам украинцев

Белый дом сообщил о прекращении помощи Киеву. Финансовая и военная поддержка возобновится, только если разрешит конгресс. Однако республиканцы по-прежнему... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:00

2024-01-15T08:00

2024-01-15T08:06

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джон кирби

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вооруженные силы украины

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Белый дом сообщил о прекращении помощи Киеву. Финансовая и военная поддержка возобновится, только если разрешит конгресс. Однако республиканцы по-прежнему против. Кроме того, выяснилось, что Пентагон не может уследить за поставляемым вооружением, часть которого оказалась на черном рынке. Зеленский тем временем решился на шантаж партнеров.Все надежды на конгрессАмериканская помощь Украине "заглохла", заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы выдали из имевшихся запасов последний пакет, на который у нас было финансирование", — пояснил он. Дальнейшее целиком зависит от конгресса.В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил финальный в 2023-м пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. В США тогда предупреждали, что это последние имеющиеся в распоряжении средства на Украину. Для возобновления поставок оружия и боеприпасов необходимо дополнительное финансирование, одобренное парламентом.После возвращения с зимних каникул конгрессмены продолжили обсуждать украинский вопрос, однако найти компромисс не получилось. Республиканцы озабочены безопасностью собственных границ — пока подход Белого дома к этой проблеме не изменится, запрос Байдена на помощь Украине не удовлетворят. Также они не готовы поддерживать Киев без представления дальнейшего плана действий.Зеленский не скрывает беспокойства по поводу позиции республиканцев. По его словам, из-за них почти 12 миллионов украинских пенсионеров будут обречены на вымирание. Рекордный военный бюджет не позволяет киевскому режиму самостоятельно платить пенсии и зарплаты, которые сейчас обеспечиваются западными траншами. Шантажируя партнеров гибелью украинцев, глава киевского режима отметил, что более 70 процентов выделенных денег так и остались в США.Неучтенная поддержкаГде в конечном итоге оказалась американская помощь, не знают даже в Штатах. В недавнем докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча отмечается, что военное ведомство США не следило должным образом за передачей оружия Украине. Более половины общего объема поставок остаются неучтенными. Отсутствуют инвентарные описи около 40 тысяч вооружений — от дронов и приборов ночного видения до ракет средней дальности — на миллиард долларов.В документе подчеркивается: есть риск краж и перенаправления оружия в третьи страны. Для изучения подозрений в военной контрабанде на Украине сейчас работают сотрудники инспекции Министерства обороны США, но их деятельность затруднена нехваткой кадров и ограничениями передвижения из-за боевых действий.Доклад опубликовали на фоне попыток администрации Байдена найти компромисс с республиканцами. Скептицизм многих конгрессменов, таким образом, только окреп. Если у парламентариев раньше были вопросы к украинским властям по поводу коррупции в ВСУ, то теперь они обеспокоены деятельностью собственного государства.Сенатор Джош Хоули назвал отсутствие контроля со стороны Пентагона недопустимым. "Это шокирует", — заявил политик. При таком развитии событий, считает он, США ни в коем случае не должны продолжать спонсировать Украину.Член конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин уверена, что Белый дом продолжает скрывать правду о переданных Киеву деньгах. "Вашингтон лжет американцам об успехе после передачи миллиардов Украине", — отмечает она. По ее словам, не нужно принуждать американских налогоплательщиков финансировать гибель украинцев, чтобы богател военно-промышленный комплекс США.Зашкаливающий цинизмПока что ни США, ни Евросоюз не нашли решений для поддержки киевского режима в 2024 году. Украинские власти не скрывают, что покрыть дефицит бюджета в 41 миллиард долларов без партнеров не смогут. Однако военные расходы сокращать не собираются."Пока по большому счету ничего не поменялось, — говорит политолог Александр Дудчак. — Надо ждать. Решение конгресса оттягивается, но официального отказа нет. Сейчас возникают другие горячие точки, в Йемене, например. Но одно другое не отменяет. Окончательно Украину никто не списывает".В то же время проблема с выплатами социально незащищенным гражданам на Украине есть. "Когда готовили предыдущий бюджет, Зеленский угрожал, что если не будет международной помощи, то платить пенсии и зарплаты бюджетникам он не собирается. Сейчас он перекладывает ответственность на американцев. Действительно, без их поддержки пострадают в первую очередь пенсионеры. Это говорит о том, что сегодня представляет собой украинское государство. Его цинизм зашкаливает", — подчеркивает Дудчак.Глава сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева предполагает, что в 2024-м Вашингтон кардинально сократит свою роль в финансовой помощи Киеву. Прежде всего к этому ведут республиканцы, значительная часть которых не считает необходимым поддерживать Украину. Даже если кандидат от демократов победит на президентских выборах, ему все равно придется считаться с этой категорией американцев."Двухпартийный консенсус, который существовал последние два года, разваливается. На этом фоне демократическим силам придется думать не об увеличении финансовой помощи Украине, а о ее сохранении. При этом до президентских выборов Вашингтон будет искать деньги в непрофильных фондах", — отмечает Журавлева.Впрочем, если президентом США станет республиканка Никки Хейли, дела Киева пойдут лучше. Она стоит на жестких позициях поддержки Украины и называет Россию угрозой Вашингтону. Соответственно, может восстановить утраченный двухпартийный консенсус.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html

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украина, сша, киев, джон кирби, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, джо байден, владимир зеленский, политика