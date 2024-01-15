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Защита обжаловала арест Удальцова по делу об оправдании терроризма
Защита обжаловала арест Удальцова по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 15.01.2024
Защита обжаловала арест Удальцова по делу об оправдании терроризма
Защита лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:09
2024-01-15T15:09
2024-01-15T15:09
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Защита лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. "Сегодня мы подали апелляционную жалобу на арест Удальцова", - сказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Удальцова до 15 февраля. Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Удальцов же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.
https://ria.ru/20231212/kagarlitskiy-1915285912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, сергей удальцов, дмитрий аграновский
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Удальцов, Дмитрий Аграновский
Защита обжаловала арест Удальцова по делу об оправдании терроризма
Адвокат подал апелляцию на арест Удальцова по делу об оправдании терроризма
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Защита лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
"Сегодня мы подали апелляционную жалобу на арест Удальцова", - сказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы
в пятницу арестовал Удальцова до 15 февраля.
Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Удальцов же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.
Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России
. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.
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