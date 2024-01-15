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Британия направит 20 тысяч военных на масштабные учения НАТО в 2024 году - РИА Новости, 15.01.2024
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09:57 15.01.2024 (обновлено: 09:58 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/ucheniya-1921363554.html
Британия направит 20 тысяч военных на масштабные учения НАТО в 2024 году
Британия направит 20 тысяч военных на масштабные учения НАТО в 2024 году - РИА Новости, 15.01.2024
Британия направит 20 тысяч военных на масштабные учения НАТО в 2024 году
Британское правительство направит 20 тысяч военнослужащих для участия в учениях НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), которые должны начаться в первой... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:57
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Британское правительство направит 20 тысяч военнослужащих для участия в учениях НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), которые должны начаться в первой половине 2024 года, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства. "В первой половине 2024 года 20 000 военнослужащих Королевского ВМФ, Британской армии и Королевских ВВС будут развернуты по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24", – сказано в тексте. Ожидается, что об этом объявит позднее в понедельник министр обороны страны Грант Шаппс. Отмечается, что развертывание войск в рамках "одного из крупнейших учений со времен холодной войны" включает базирование в Восточной Европе с февраля по июнь 16 тысяч военнослужащих, а также танков, артиллерии, вертолётов. Кроме того, от ВМФ и ВВС будут задействованы авианосная ударная группа с истребителями F-35B и самолет наблюдения Poseidon P8. Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, европа, москва, грант шаппс, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Европа, Москва, Грант Шаппс, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Британия направит 20 тысяч военных на масштабные учения НАТО в 2024 году

Британия направит 20 тысяч военных на учения НАТО Steadfast Defender в 2024 году

© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan RosenbaumБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan Rosenbaum
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Британское правительство направит 20 тысяч военнослужащих для участия в учениях НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), которые должны начаться в первой половине 2024 года, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.
«
"В первой половине 2024 года 20 000 военнослужащих Королевского ВМФ, Британской армии и Королевских ВВС будут развернуты по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24", – сказано в тексте. Ожидается, что об этом объявит позднее в понедельник министр обороны страны Грант Шаппс.
Отмечается, что развертывание войск в рамках "одного из крупнейших учений со времен холодной войны" включает базирование в Восточной Европе с февраля по июнь 16 тысяч военнослужащих, а также танков, артиллерии, вертолётов. Кроме того, от ВМФ и ВВС будут задействованы авианосная ударная группа с истребителями F-35B и самолет наблюдения Poseidon P8.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В МИД с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО
09:42
 
РоссияЕвропаМоскваГрант ШаппсДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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