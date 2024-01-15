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Британия направит 20 тысяч военных на масштабные учения НАТО в 2024 году

Британия направит 20 тысяч военных на масштабные учения НАТО в 2024 году - РИА Новости, 15.01.2024

Британия направит 20 тысяч военных на масштабные учения НАТО в 2024 году

Британское правительство направит 20 тысяч военнослужащих для участия в учениях НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), которые должны начаться в первой... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:57

2024-01-15T09:57

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Британское правительство направит 20 тысяч военнослужащих для участия в учениях НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), которые должны начаться в первой половине 2024 года, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства. "В первой половине 2024 года 20 000 военнослужащих Королевского ВМФ, Британской армии и Королевских ВВС будут развернуты по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24", – сказано в тексте. Ожидается, что об этом объявит позднее в понедельник министр обороны страны Грант Шаппс. Отмечается, что развертывание войск в рамках "одного из крупнейших учений со времен холодной войны" включает базирование в Восточной Европе с февраля по июнь 16 тысяч военнослужащих, а также танков, артиллерии, вертолётов. Кроме того, от ВМФ и ВВС будут задействованы авианосная ударная группа с истребителями F-35B и самолет наблюдения Poseidon P8. Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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россия, европа, москва, грант шаппс, дмитрий песков, нато, в мире