https://ria.ru/20240115/ubiystvo-1921362445.html
В Чечне возбудили дело по факту жестокого убийства мужчины
В Чечне возбудили дело по факту жестокого убийства мужчины - РИА Новости, 15.01.2024
В Чечне возбудили дело по факту жестокого убийства мужчины
Уголовное дело возбуждено в Чечне после жестокого убийства 54-летнего жителя села Воскресеновское, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:50
2024-01-15T09:50
2024-01-15T11:59
происшествия
россия
шелковской район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ГРОЗНЫЙ, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Чечне после жестокого убийства 54-летнего жителя села Воскресеновское, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Видео убийства стало распространяться в мессенджере WhatsApp и социальных сетях вечером в воскресенье. На кадрах в момент убийства находится малолетний ребёнок, предположительно сын убитого. Видео снято самим убийцей, который прикрепил камеру к одежде. На кадрах запечатлено, как он заходит во двор к мужчине, здоровается с ним на чеченском, расспрашивает о здоровье, говорит "у меня для тебя подарок от брата", после чего наносит множество новых ранений и уезжает на машине. "Следственным отделом по Шелковскому району СУСК по ЧР возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя села Воскресеновское (часть 1 статьи 105 УК РФ). По данным следствия, днем 14 января 2024 года в селе Воскресеновское во дворе частного домовладения был убит 54-летний местный житель. Нападавший нанес мужчине множественные ножевые ранения, отчего последний скончался на месте", — говорится в релизе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20240109/ubiystvo-1920253403.html
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происшествия, россия, шелковской район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Шелковской район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чечне возбудили дело по факту жестокого убийства мужчины
В Чечне возбудили дело по факту жестокого убийства, попавшего на видео