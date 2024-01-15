https://ria.ru/20240115/turtsiya-1921384009.html
Эксперт из страховой компании прокомментировала гибель россиянки в Кемере
Эксперт из страховой компании прокомментировала гибель россиянки в Кемере - РИА Новости, 15.01.2024
Эксперт из страховой компании прокомментировала гибель россиянки в Кемере
Репатриация обычно происходит на третий-четвертый день после смерти, но, если работает полиция и ведется расследование, все может затянуться, сообщила РИА... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:52
2024-01-15T11:52
2024-01-15T11:52
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Репатриация обычно происходит на третий-четвертый день после смерти, но, если работает полиция и ведется расследование, все может затянуться, сообщила РИА Новости директор филиала "ЕВРОИНС" Туристическое страхование" Юлия Алчеева, комментируя гибель россиянки Надежды Ярыгиной в Кемере.По словам эксперта, путешественница была застрахована в двух компаниях. "Россияне гибнут в основном в море и на дороге. Выделяется Таиланд – там чаще происходят ДТП, – пояснила эксперт. – Туристы садятся на мотобайки, а движение очень активное и хаотичное".По словам Алчеевой, "неблагополучных" стран для россиян нет, "на карте есть, конечно, только туристы туда не ездят". Так, например, в Египте и Турции – обычно очень спокойно. Из-за насильственной смерти гибнут единицы и не каждый год.Эксперт уточнила, что лидируют сердечно-сосудистые патологии – инфаркты и инсульты, а уже потом гибель в результате травм.Напомним, сорокалетняя Надежда Ярыгина прибыла в Турцию 30 декабря, а 8 января не явилась на обратный рейс в Москву после окончания туристической поездки. По данным российского генконсульства, 4 января она вышла на прогулку и не вернулась в отель. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. Позже спасатели обнаружили ее тело. Генконсульство России в Анталье подтвердило РИА Новости гибель женщины, дипломатам сообщил об этом представитель полиции Кемера. По его данным, тело нашли в лесном массиве в городе. Сейчас ведется расследование и решается вопрос о репатриации.
https://ria.ru/20240112/kemer-1920937922.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кемер, Турция
Эксперт из страховой компании прокомментировала гибель россиянки в Кемере
Страховщик: российские туристы в поездках чаще гибнут на море и в ДТП