https://ria.ru/20240115/tsivilev-1921378058.html

Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев во время Крещения

Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев во время Крещения - РИА Новости, 15.01.2024

Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев во время Крещения

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев во время крещенских купаний, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:49

2024-01-15T10:49

2024-01-15T10:49

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 15 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев во время крещенских купаний, сообщает пресс-служба правительства региона. "Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности кузбассовцев, которые придут на Крещение к купелям. Главам поручаю обеспечить доставку желающих к местам крещенских купаний, расчистить парковки и дороги от снега. Все должно быть хорошо организовано, включая места обогрева и медицинское сопровождение", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева по итогам аппаратного совещания правительства Кузбасса по готовности муниципалитетов к Крещению. Уточняется, что в 29 муниципалитетах региона (кроме Белова, Ленинска-Кузнецкого, Юрги и Ижморского округа) планируют организовать 44 купели. Для обеспечения безопасности будут задействованы сотрудники МЧС, медицинских учреждений, администраций муниципальных образований, волонтеры, представители общественных организаций — всего 532 человека и 180 единиц техники. Правопорядок в местах купаний обеспечат 303 сотрудника МВД. По информации комитета по взаимодействию с религиозными организациями правительства Кузбасса, крещенские богослужения состоятся в 215 храмах и церквях, предполагаемое количество участников богослужений составит более 24 тысяч человек. Территорий храмов, проездов и проходов к ним уже начали очищать от снега и наледи. Оборудовано освещение всех 44 купелей и территории рядом с ними. Возле мест купания установлены контейнеры, в ряде муниципалитетов — биотуалеты. Также к Крещению откроют 67 пунктов обогрева, 22 точки питания и 43 – с горячими напитками.

https://ria.ru/20231227/ugol-1918350192.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев