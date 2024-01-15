https://ria.ru/20240115/tsivilev-1921378058.html
Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев во время Крещения
Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев во время Крещения - РИА Новости, 15.01.2024
Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев во время Крещения
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев во время крещенских купаний, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:49
2024-01-15T10:49
2024-01-15T10:49
кемеровская область
сергей цивилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894921636_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_5adf249209865a105c4af1951becc381.jpg
КЕМЕРОВО, 15 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев во время крещенских купаний, сообщает пресс-служба правительства региона. "Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности кузбассовцев, которые придут на Крещение к купелям. Главам поручаю обеспечить доставку желающих к местам крещенских купаний, расчистить парковки и дороги от снега. Все должно быть хорошо организовано, включая места обогрева и медицинское сопровождение", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева по итогам аппаратного совещания правительства Кузбасса по готовности муниципалитетов к Крещению. Уточняется, что в 29 муниципалитетах региона (кроме Белова, Ленинска-Кузнецкого, Юрги и Ижморского округа) планируют организовать 44 купели. Для обеспечения безопасности будут задействованы сотрудники МЧС, медицинских учреждений, администраций муниципальных образований, волонтеры, представители общественных организаций — всего 532 человека и 180 единиц техники. Правопорядок в местах купаний обеспечат 303 сотрудника МВД. По информации комитета по взаимодействию с религиозными организациями правительства Кузбасса, крещенские богослужения состоятся в 215 храмах и церквях, предполагаемое количество участников богослужений составит более 24 тысяч человек. Территорий храмов, проездов и проходов к ним уже начали очищать от снега и наледи. Оборудовано освещение всех 44 купелей и территории рядом с ними. Возле мест купания установлены контейнеры, в ряде муниципалитетов — биотуалеты. Также к Крещению откроют 67 пунктов обогрева, 22 точки питания и 43 – с горячими напитками.
https://ria.ru/20231227/ugol-1918350192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 15 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев во время крещенских купаний, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности кузбассовцев, которые придут на Крещение к купелям. Главам поручаю обеспечить доставку желающих к местам крещенских купаний, расчистить парковки и дороги от снега. Все должно быть хорошо организовано, включая места обогрева и медицинское сопровождение", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева по итогам аппаратного совещания правительства Кузбасса по готовности муниципалитетов к Крещению.
Уточняется, что в 29 муниципалитетах региона (кроме Белова, Ленинска-Кузнецкого
, Юрги
и Ижморского округа) планируют организовать 44 купели. Для обеспечения безопасности будут задействованы сотрудники МЧС
, медицинских учреждений, администраций муниципальных образований, волонтеры, представители общественных организаций — всего 532 человека и 180 единиц техники. Правопорядок в местах купаний обеспечат 303 сотрудника МВД.
По информации комитета по взаимодействию с религиозными организациями правительства Кузбасса, крещенские богослужения состоятся в 215 храмах и церквях, предполагаемое количество участников богослужений составит более 24 тысяч человек. Территорий храмов, проездов и проходов к ним уже начали очищать от снега и наледи.
Оборудовано освещение всех 44 купелей и территории рядом с ними. Возле мест купания установлены контейнеры, в ряде муниципалитетов — биотуалеты. Также к Крещению откроют 67 пунктов обогрева, 22 точки питания и 43 – с горячими напитками.
Цивилев подписал соглашение с ОАО "РЖД" об экспорте угля на Восток