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В Польше компании увеличили объемы производства тротила
В Польше компании увеличили объемы производства тротила - РИА Новости, 15.01.2024
В Польше компании увеличили объемы производства тротила
Польский оборонно-промышленный комплекс переживает период масштабного роста, сообщает газета Rzeczpospolitа. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:37
2024-01-15T09:37
2024-01-15T12:53
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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польский оборонно-промышленный комплекс переживает период масштабного роста, сообщает газета Rzeczpospolitа. По данным издания, в частности, компания из Быдгощи Nitro-Chem значительно увеличила объемы производства. "Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки", - сказал глава предприятия Доминик Савицкий. Завод Lucznik из Радома через два года намерен выпускать по 100 тысяч автоматов в год. Сейчас он закупает новое оборудование. Аналогичная ситуация наблюдается и в других компаниях. Один из крупнейших в Польше оборонных заводов Huta Stalowa Wola, который производит артиллерию, самоходные гаубицы и другое тяжелое вооружение, вскоре станет также поставщиком БТР и БМП. "Мы получили два года на то, чтобы удвоить производство", - сказал глава фирмы Ян Шведо. Как поясняет издание, текущий инвестиционный бум в польском оборонно-промышленном комплексе вызван огромным спросом на рынке, который был спровоцирован конфликтом на Украине.
https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html
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польша, украина, в мире
В Польше компании увеличили объемы производства тротила
Rzeczpospolita: в ВПК Польши начался рост из-за конфликта на Украине