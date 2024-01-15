https://ria.ru/20240115/trotil-1921360694.html

В Польше компании увеличили объемы производства тротила

В Польше компании увеличили объемы производства тротила - РИА Новости, 15.01.2024

В Польше компании увеличили объемы производства тротила

Польский оборонно-промышленный комплекс переживает период масштабного роста, сообщает газета Rzeczpospolitа. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:37

2024-01-15T09:37

2024-01-15T12:53

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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польский оборонно-промышленный комплекс переживает период масштабного роста, сообщает газета Rzeczpospolitа. По данным издания, в частности, компания из Быдгощи Nitro-Chem значительно увеличила объемы производства. "Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки", - сказал глава предприятия Доминик Савицкий. Завод Lucznik из Радома через два года намерен выпускать по 100 тысяч автоматов в год. Сейчас он закупает новое оборудование. Аналогичная ситуация наблюдается и в других компаниях. Один из крупнейших в Польше оборонных заводов Huta Stalowa Wola, который производит артиллерию, самоходные гаубицы и другое тяжелое вооружение, вскоре станет также поставщиком БТР и БМП. "Мы получили два года на то, чтобы удвоить производство", - сказал глава фирмы Ян Шведо. Как поясняет издание, текущий инвестиционный бум в польском оборонно-промышленном комплексе вызван огромным спросом на рынке, который был спровоцирован конфликтом на Украине.

https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909122722.html

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