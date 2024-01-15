https://ria.ru/20240115/trevoga-1921405340.html
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины - РИА Новости, 15.01.2024
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:49
2024-01-15T12:49
2024-01-15T13:29
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 12.30 (по мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. В течение нескольких минут охватил Кировоградскую, Николаевскую, Днепропетровскую и подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Украина, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях