https://ria.ru/20240115/trassa-1921350980.html

Под Красноярском открыли перекрытую трассу, где столкнулись 12 автомобилей

Под Красноярском открыли перекрытую трассу, где столкнулись 12 автомобилей - РИА Новости, 15.01.2024

Под Красноярском открыли перекрытую трассу, где столкнулись 12 автомобилей

Перекрытая под Красноярском трасса на аэропорт из-за ДТП с участием 12 автомобилей открыта для движения транспорта, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T07:51

2024-01-15T07:51

2024-01-15T07:52

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Перекрытая под Красноярском трасса на аэропорт из-за ДТП с участием 12 автомобилей открыта для движения транспорта, сообщает краевой главк МВД. В понедельник утром на 805-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново и аэропорта произошло несколько автопроисшествий с участием 12 машин. Движение на данном участке было полностью перекрыто. "В настоящее время движение на 805 километре трассы Р-255 возобновлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших в ДТП нет.

https://ria.ru/20240114/dtp-1921222332.html

красноярск

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2024

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происшествия, красноярск