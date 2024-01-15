https://ria.ru/20240115/tramp-1921351248.html

Американские эксперты прочат победу Трампа на конференциях в Айове

Американские эксперты прочат победу Трампа на конференциях в Айове - РИА Новости, 15.01.2024

Американские эксперты прочат победу Трампа на конференциях в Айове

Американские эксперты предсказывают победу бывшего президента США Дональда Трампа по итогам первых в выборном сезоне конференций республиканцев, которые пройдут РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:05

2024-01-15T08:05

2024-01-15T08:09

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ДЕ-МОЙН (Айова), 15 янв - РИА Новости. Американские эксперты предсказывают победу бывшего президента США Дональда Трампа по итогам первых в выборном сезоне конференций республиканцев, которые пройдут в штате Айова в понедельник. Айова начинает сезон предварительных выборов в рамках президентской кампании. Конференции республиканцев, так называемые кокусы, пройдут 15 января 2024 года, будут определены 40 делегатов на национальный партийный съезд, которые распределяться между кандидатами на высший государственный пост пропорционально на основе общего голосования в штате. Всего в июльском национальном съезде республиканцев ожидается участие около 2,5 тысячи делегатов, для победы в борьбе за номинацию кандидату нужно около 1235. Социологи считают, что Трампу в Айове достанется половина и более голосов участников кокусов. Собрание демократов пройдет также 15 января, но голоса будут приниматься по почте до "супервторника" 5 марта. На национальный съезд поедут 46 делегатов от штата. "Я очень удивлюсь, если Трамп не выиграет Айову с большим отрывом", - заявил РИА Новости бывший банкир, финансовый аналитик и обозреватель Мартин Хатчинсон. При этом он считает ключевым для победы на предварительных выборах республиканцев штат Нью-Гемпшир. По словам эксперта, в отличие от Айовы, где на конференцию по определению кандидатов допущены только зарегистрированные сторонники партии, в Нью-Гэмпшире голос смогут отдать и демократы. "Все демократы любят Никки Хейли. Если Трамп одержит победу в Нью-Гэмпшире, все кончено: в Южной Каролине, ее родном штате, он опережает по опросам", - пояснил он. Бывший менеджер хедж-фонда и политический обозреватель Чарльз Ортель со своей стороны предлагает обратить внимание на явку, предсказывая, что она будет выше, чем в предыдущие избирательные циклы. По его словам, распределение голосов, если преимущество Трампа не будет значительным, используют для нападок на него. "Все, кроме победы, будет подпитывать темы о том, что расцвет Трампа позади", - заявил Ортель. Эксперт предсказывает, что кто-то после конференции республиканцев в Айове может выбыть из гонки, потерпев поражение на этом этапе. А вот для демократов Ортель прогнозирует низкую явку, поскольку партия пытается заместить реальный процесс повторного выдвижения президента Джо Байдена его иллюзией. Профессор международных отношений университета Питтсбурга Майкл Бреннер в беседе с РИА Новости обратил внимание на то, что в Айове проходят не просто предвыборные мероприятия, а целые "бурлеск-шоу". "Некоторые включают в себя конкурсы по вызову свиней (когда участники соревнуются в возгласе, который привлечет животное - ред.)", - сказал Бреннер. Политический аналитик Брюс Грин согласен с тем, что лидеры первичных выборов в Айове определены. "Если не произойдет стихийных бедствий, лидеры ясны", - сказал он. Издатель журнала Trends Journal Джеральд Селенте напротив убежден, что мероприятия в штате ничего не покажут в контексте окончательных итогов гонки. "Это все реалити-шоу. До выборов произойдет так много всего, что повлияет на чью-то победу", - сказал он. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240114/tramp-1921231039.html

https://ria.ru/20240113/tramp-1921084684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, айова, сша, южная каролина, никки хейли, дональд трамп, оон, джо байден