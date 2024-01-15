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Трамп отправил помешавших ему экоактивистов "домой к мамочке" - РИА Новости, 15.01.2024
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03:56 15.01.2024 (обновлено: 03:58 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/tramp-1921341939.html
Трамп отправил помешавших ему экоактивистов "домой к мамочке"
Трамп отправил помешавших ему экоактивистов "домой к мамочке" - РИА Новости, 15.01.2024
Трамп отправил помешавших ему экоактивистов "домой к мамочке"
Бывший президент США Дональд Трамп шуткой ответил группе группе протестующих экологических активистов, попытавшихся сорвать его выступление в штате Айова,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T03:56
2024-01-15T03:58
айова
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп шуткой ответил группе группе протестующих экологических активистов, попытавшихся сорвать его выступление в штате Айова, рекомендовав одной из участниц "идти домой к мамочке". В воскресенье Трамп выступал перед сторонниками в городе Индианола в Айове, когда группа из нескольких протестующих, державших в руках баннер с надписью "Трамп - климатический преступник", начала скандировать лозунги против него. "Спасибо, дорогая. Иди домой к мамочке. Твоя мамочка ждет", - ответил экс-президент одной из протестующих. Он добавил, что активисты еще молодые и незрелые, а после того, как их вывели из зала, продолжил выступление.
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айова, сша, дональд трамп, в мире
Айова, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп отправил помешавших ему экоактивистов "домой к мамочке"

Трамп отправил экоактивистов, мешавших ему выступать в Айове, "домой к мамочке"

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп шуткой ответил группе группе протестующих экологических активистов, попытавшихся сорвать его выступление в штате Айова, рекомендовав одной из участниц "идти домой к мамочке".
В воскресенье Трамп выступал перед сторонниками в городе Индианола в Айове, когда группа из нескольких протестующих, державших в руках баннер с надписью "Трамп - климатический преступник", начала скандировать лозунги против него.
"Спасибо, дорогая. Иди домой к мамочке. Твоя мамочка ждет", - ответил экс-президент одной из протестующих.
Он добавил, что активисты еще молодые и незрелые, а после того, как их вывели из зала, продолжил выступление.
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