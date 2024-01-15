https://ria.ru/20240115/tramp-1921341939.html

Трамп отправил помешавших ему экоактивистов "домой к мамочке"

Трамп отправил помешавших ему экоактивистов "домой к мамочке" - РИА Новости, 15.01.2024

Трамп отправил помешавших ему экоактивистов "домой к мамочке"

Бывший президент США Дональд Трамп шуткой ответил группе группе протестующих экологических активистов, попытавшихся сорвать его выступление в штате Айова,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T03:56

2024-01-15T03:56

2024-01-15T03:58

айова

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп шуткой ответил группе группе протестующих экологических активистов, попытавшихся сорвать его выступление в штате Айова, рекомендовав одной из участниц "идти домой к мамочке". В воскресенье Трамп выступал перед сторонниками в городе Индианола в Айове, когда группа из нескольких протестующих, державших в руках баннер с надписью "Трамп - климатический преступник", начала скандировать лозунги против него. "Спасибо, дорогая. Иди домой к мамочке. Твоя мамочка ждет", - ответил экс-президент одной из протестующих. Он добавил, что активисты еще молодые и незрелые, а после того, как их вывели из зала, продолжил выступление.

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айова, сша, дональд трамп, в мире