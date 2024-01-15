https://ria.ru/20240115/tor-1921344821.html
Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО украинскую "Валькирию"
Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО украинскую "Валькирию" - РИА Новости, 15.01.2024
Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО украинскую "Валькирию"
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" группировки российских войск "Запад" уничтожил беспилотник "Валькирия" ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T05:35
2024-01-15T05:35
2024-01-15T05:35
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ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" группировки российских войск "Запад" уничтожил беспилотник "Валькирия" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" группировки войск "Запад" уничтожил беспилотный летательный аппарат "Валькирия" ВСУ на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника и произвел пуск ракет. "ЗРК "Тор" Может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или даже может разглядеть ее в мощную камеру. Этот ЗРК замечает даже самые мелкие объекты, и если скорость у цели небольшая, то сначала ее можно разглядеть, чтобы не тратить ракеты зря", - рассказали в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО украинскую "Валькирию"
Российский "Тор" уничтожил на Купянском направлении "Валькирию" ВСУ
ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" группировки российских войск "Запад" уничтожил беспилотник "Валькирия" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" группировки войск "Запад" уничтожил беспилотный летательный аппарат "Валькирия" ВСУ на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника и произвел пуск ракет.
"ЗРК "Тор" Может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или даже может разглядеть ее в мощную камеру. Этот ЗРК замечает даже самые мелкие объекты, и если скорость у цели небольшая, то сначала ее можно разглядеть, чтобы не тратить ракеты зря", - рассказали в МО РФ.
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