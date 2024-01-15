https://ria.ru/20240115/tor-1921344821.html

Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО украинскую "Валькирию"

Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО украинскую "Валькирию" - РИА Новости, 15.01.2024

Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО украинскую "Валькирию"

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" группировки российских войск "Запад" уничтожил беспилотник "Валькирия" ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T05:35

2024-01-15T05:35

2024-01-15T05:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg

ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" группировки российских войск "Запад" уничтожил беспилотник "Валькирия" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" группировки войск "Запад" уничтожил беспилотный летательный аппарат "Валькирия" ВСУ на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника и произвел пуск ракет. "ЗРК "Тор" Может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или даже может разглядеть ее в мощную камеру. Этот ЗРК замечает даже самые мелкие объекты, и если скорость у цели небольшая, то сначала ее можно разглядеть, чтобы не тратить ракеты зря", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240102/tor-1919448586.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины