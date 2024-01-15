https://ria.ru/20240115/telo-1921411038.html
В Перми в торговом зале гипермаркета нашли тело мужчины
В Перми в торговом зале гипермаркета нашли тело мужчины - РИА Новости, 15.01.2024
В Перми в торговом зале гипермаркета нашли тело мужчины
Тело мужчины обнаружено в торговом зале гипермаркета в Перми, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городской полиции, очевидцы в соцсетях уточняют, что... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:20
2024-01-15T13:20
2024-01-15T13:20
происшествия
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ПЕРМЬ, 15 янв - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено в торговом зале гипермаркета в Перми, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городской полиции, очевидцы в соцсетях уточняют, что пермяк, пока был жив, залпом выпил несколько бутылок алкоголя. "В дневное время 14 января в дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района поступило сообщение об обнаружении в торговом зале магазина на бульваре Гагарина трупа мужчины без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка", - рассказали в управлении полиции. В ведомстве добавили, что личность 44-летнего мужчины уже установлена. Погибший был сотрудником магазина "Лента", сообщил агентству осведомленный источник. Очевидцы инцидента в гипермаркете на бульваре Гагарина в группе "ЧП и ДТП|Чрезвычайное происшествие|Пермь" в соцсети "ВКонтакте" написали, что мужчина выпил залпом пять чекушек по 0,25 литра. Рядом с погибшим лежала бутылка с недопитым виски. В МВД информацию о потреблении пермяком алкоголя не комментируют.
https://ria.ru/20240115/konduktor-1921387729.html
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происшествия, пермь
В Перми в торговом зале гипермаркета нашли тело мужчины
В Перми тело мужчины обнаружили в торговом зале гипермаркета
ПЕРМЬ, 15 янв - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено в торговом зале гипермаркета в Перми, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городской полиции, очевидцы в соцсетях уточняют, что пермяк, пока был жив, залпом выпил несколько бутылок алкоголя.
"В дневное время 14 января в дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района поступило сообщение об обнаружении в торговом зале магазина на бульваре Гагарина трупа мужчины без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка", - рассказали в управлении полиции.
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В ведомстве добавили, что личность 44-летнего мужчины уже установлена.
Погибший был сотрудником магазина "Лента", сообщил агентству осведомленный источник.
Очевидцы инцидента в гипермаркете на бульваре Гагарина в группе "ЧП и ДТП|Чрезвычайное происшествие|Пермь" в соцсети "ВКонтакте" написали, что мужчина выпил залпом пять чекушек по 0,25 литра. Рядом с погибшим лежала бутылка с недопитым виски.
В МВД информацию о потреблении пермяком алкоголя не комментируют.
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