https://ria.ru/20240115/telo-1921411038.html

В Перми в торговом зале гипермаркета нашли тело мужчины

В Перми в торговом зале гипермаркета нашли тело мужчины - РИА Новости, 15.01.2024

В Перми в торговом зале гипермаркета нашли тело мужчины

Тело мужчины обнаружено в торговом зале гипермаркета в Перми, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городской полиции, очевидцы в соцсетях уточняют, что... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:20

2024-01-15T13:20

2024-01-15T13:20

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 15 янв - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено в торговом зале гипермаркета в Перми, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городской полиции, очевидцы в соцсетях уточняют, что пермяк, пока был жив, залпом выпил несколько бутылок алкоголя. "В дневное время 14 января в дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района поступило сообщение об обнаружении в торговом зале магазина на бульваре Гагарина трупа мужчины без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка", - рассказали в управлении полиции. В ведомстве добавили, что личность 44-летнего мужчины уже установлена. Погибший был сотрудником магазина "Лента", сообщил агентству осведомленный источник. Очевидцы инцидента в гипермаркете на бульваре Гагарина в группе "ЧП и ДТП|Чрезвычайное происшествие|Пермь" в соцсети "ВКонтакте" написали, что мужчина выпил залпом пять чекушек по 0,25 литра. Рядом с погибшим лежала бутылка с недопитым виски. В МВД информацию о потреблении пермяком алкоголя не комментируют.

https://ria.ru/20240115/konduktor-1921387729.html

https://ria.ru/20240113/napadenie-1921175717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь