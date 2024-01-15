https://ria.ru/20240115/tayvan-1921381179.html

Китай призвал США выполнять обязательства по Тайваню

Китай призвал США выполнять обязательства по Тайваню - РИА Новости, 15.01.2024

Китай призвал США выполнять обязательства по Тайваню

Китай призывает США выполнять все свои обязательства по тайваньскому вопросу и не посылать ложных сигналов сепаратистам на Тайване, заявила на брифинге в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:08

2024-01-15T11:08

2024-01-15T11:08

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китай

сша

мао нин

цай инвэнь

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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Китай призывает США выполнять все свои обязательства по тайваньскому вопросу и не посылать ложных сигналов сепаратистам на Тайване, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Делегация США, состоящая из бывшего замглавы госдепа США Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, прибыла на Тайвань 14 января. Они встретились с действующей главой администрации острова Цай Инвэнь и избранным главой администрации Лай Циндэ. "Китай всегда выступал против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, решительно выступает против вмешательства США в дела Тайваня каким-либо способом и под каким-либо предлогом", - сказала Мао Нин. Она отметила, что "Китай призывает США признать сложность и чувствительность тайваньского вопроса", соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. "(Призываем) исполнять свои обязательства и не поддерживать независимость Тайваня, как много раз обещали американские руководители, не поддерживать принцип "два Китая" или "один Китай, один Тайвань", а также не пытаться превратить Тайвань в орудие по сдерживанию Китая", - сказала дипломат. Мао Нин призвала США осмотрительно подходить к вопросу Тайваня, не выхолащивать принцип "одного Китая" и не посылать ложных сигналов сепаратистам острова. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов. Вскоре после публикации последних данных по выборам на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.

https://ria.ru/20240115/tayvan-1921349298.html

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тайвань

китай

сша

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в мире, тайвань, китай, сша, мао нин, цай инвэнь