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МИД Тайваня прокомментировал решение Науру разорвать дипотношения - РИА Новости, 15.01.2024
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10:30 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/tayvan-1921371068.html
МИД Тайваня прокомментировал решение Науру разорвать дипотношения
МИД Тайваня прокомментировал решение Науру разорвать дипотношения - РИА Новости, 15.01.2024
МИД Тайваня прокомментировал решение Науру разорвать дипотношения
Решение Науру о разрыве дипломатических связей с Тайванем является "ответным ударом Китая" против прошедших на острове демократических выборов, заявил в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:30
2024-01-15T10:30
в мире
тайвань
китай
науру
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Решение Науру о разрыве дипломатических связей с Тайванем является "ответным ударом Китая" против прошедших на острове демократических выборов, заявил в понедельник МИД Тайваня. "С глубоким сожалением сообщаем о прекращении дипломатических отношений с Науру", - говорится в сообщении, опубликованном МИД острова в социальной сети X. Отмечается, что учитывая выбранное для этого время, данное решение "является не только ответным ударом Китая против наших демократических выборов, но и прямым вызовом международному порядку". Ранее МИД КНР заявил, что Китай приветствует и высоко ценит решение Науру разорвать "дипломатические отношения" с администрацией Тайваня и восстановить внешнеполитические связи с КНР. Таким образом, у Тайваня осталось 12 дипломатических союзников, в число которых входят Парагвай, Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы Острова, Никарагуа. В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае. Вскоре после публикации предварительных результатов выборов на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, с того времени, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html
https://ria.ru/20240115/tayvan-1921368824.html
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в мире, тайвань, китай, науру
В мире, Тайвань, Китай, Науру
МИД Тайваня прокомментировал решение Науру разорвать дипотношения

МИД Тайваня назвал решение Науру разорвать дипотношения ответным ударом КНР

© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Решение Науру о разрыве дипломатических связей с Тайванем является "ответным ударом Китая" против прошедших на острове демократических выборов, заявил в понедельник МИД Тайваня.
"С глубоким сожалением сообщаем о прекращении дипломатических отношений с Науру", - говорится в сообщении, опубликованном МИД острова в социальной сети X.
Отмечается, что учитывая выбранное для этого время, данное решение "является не только ответным ударом Китая против наших демократических выборов, но и прямым вызовом международному порядку".
Ранее МИД КНР заявил, что Китай приветствует и высоко ценит решение Науру разорвать "дипломатические отношения" с администрацией Тайваня и восстановить внешнеполитические связи с КНР.
Мужчина возле скульптуры, изображающей Тайвань и материковый Китай, на острове Пинтань, КНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Выборы на Тайване выиграл Пекин
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Таким образом, у Тайваня осталось 12 дипломатических союзников, в число которых входят Парагвай, Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы Острова, Никарагуа.
В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.
Вскоре после публикации предварительных результатов выборов на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, с того времени, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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10:25
 
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