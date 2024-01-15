https://ria.ru/20240115/tayvan-1921368824.html
Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване
Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване - РИА Новости, 15.01.2024
Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване
Пекин высоко ценит позицию Москвы по выборам на Тайване, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:25
2024-01-15T10:25
2024-01-15T11:50
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ПЕКИН, 15 янв — РИА Новости. Пекин высоко ценит позицию Москвы по выборам на Тайване, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Мы высоко ценим позицию России", — сказала она.Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая в субботу заявила, что Москва призывает "внешние силы" воздержаться от провокаций в свете выборов на Тайване. Как подчеркнули на Смоленской площади, отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая, а попытки отдельных стран использовать выборы на острове с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества.Мао Нин также отметила, что, помимо России, еще много стран и международных организаций своими официальными заявлениями, сообщениями в СМИ или ответами на вопросы журналистов открыто подтвердили приверженность принципу "одного Китая", поддержали КНР в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности, выступили против независимости Тайваня в любой форме и поддержали "великое дело воссоединения Китая"."Мы благодарим эти страны за их понимание и поддержку справедливой позиции Китая", — подчеркнула дипломат.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. Лидер выступающей за "независимость" острова партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов.Вскоре после публикации последних данных по выборам в регионе канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству "внешних сил".Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор регионом управляет собственная администрация.
https://ria.ru/20240115/obeschaniya-1921353547.html
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китай, россия, тайвань
Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване
МИД Китая: страна ценит позицию России по выборам на Тайване
ПЕКИН, 15 янв — РИА Новости. Пекин высоко ценит позицию Москвы по выборам на Тайване, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«
"Мы высоко ценим позицию России", — сказала она.
Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая в субботу заявила, что Москва призывает "внешние силы" воздержаться от провокаций в свете выборов на Тайване. Как подчеркнули на Смоленской площади, отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая, а попытки отдельных стран использовать выборы на острове с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества.
Мао Нин также отметила, что, помимо России, еще много стран и международных организаций своими официальными заявлениями, сообщениями в СМИ или ответами на вопросы журналистов открыто подтвердили приверженность принципу "одного Китая", поддержали КНР в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности, выступили против независимости Тайваня в любой форме и поддержали "великое дело воссоединения Китая".
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"Мы благодарим эти страны за их понимание и поддержку справедливой позиции Китая", — подчеркнула дипломат.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. Лидер выступающей за "независимость" острова партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов.
Вскоре после публикации последних данных по выборам в регионе канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству "внешних сил".
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор регионом управляет собственная администрация.
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