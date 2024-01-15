Рейтинг@Mail.ru
Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 15.01.2024 (обновлено: 11:50 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/tayvan-1921368824.html
Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване
Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване - РИА Новости, 15.01.2024
Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване
Пекин высоко ценит позицию Москвы по выборам на Тайване, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:25
2024-01-15T11:50
китай
россия
тайвань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 15 янв — РИА Новости. Пекин высоко ценит позицию Москвы по выборам на Тайване, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.&quot;Мы высоко ценим позицию России&quot;, — сказала она.Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая в субботу заявила, что Москва призывает "внешние силы" воздержаться от провокаций в свете выборов на Тайване. Как подчеркнули на Смоленской площади, отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая, а попытки отдельных стран использовать выборы на острове с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества.Мао Нин также отметила, что, помимо России, еще много стран и международных организаций своими официальными заявлениями, сообщениями в СМИ или ответами на вопросы журналистов открыто подтвердили приверженность принципу "одного Китая", поддержали КНР в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности, выступили против независимости Тайваня в любой форме и поддержали "великое дело воссоединения Китая"."Мы благодарим эти страны за их понимание и поддержку справедливой позиции Китая", — подчеркнула дипломат.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. Лидер выступающей за "независимость" острова партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов.Вскоре после публикации последних данных по выборам в регионе канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству "внешних сил".Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор регионом управляет собственная администрация.
https://ria.ru/20240115/obeschaniya-1921353547.html
https://ria.ru/20240111/kitay-1920684658.html
китай
россия
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, тайвань
Китай, Россия, Тайвань
Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване

МИД Китая: страна ценит позицию России по выборам на Тайване

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 янв — РИА Новости. Пекин высоко ценит позицию Москвы по выборам на Тайване, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«

"Мы высоко ценим позицию России", — сказала она.

Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая в субботу заявила, что Москва призывает "внешние силы" воздержаться от провокаций в свете выборов на Тайване. Как подчеркнули на Смоленской площади, отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая, а попытки отдельных стран использовать выборы на острове с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества.
Мао Нин также отметила, что, помимо России, еще много стран и международных организаций своими официальными заявлениями, сообщениями в СМИ или ответами на вопросы журналистов открыто подтвердили приверженность принципу "одного Китая", поддержали КНР в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности, выступили против независимости Тайваня в любой форме и поддержали "великое дело воссоединения Китая".
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Экс-советник по нацбезопасности США подтвердил обещания, данные Тайваню
08:50
"Мы благодарим эти страны за их понимание и поддержку справедливой позиции Китая", — подчеркнула дипломат.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. Лидер выступающей за "независимость" острова партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов.
Вскоре после публикации последних данных по выборам в регионе канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству "внешних сил".
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор регионом управляет собственная администрация.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В МИД Китая назвали "красную линию", которую США нельзя пересекать
11 января, 11:26
 
КитайРоссияТайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала