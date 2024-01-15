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Глава Тайваня заявила о совместной с США работе над решением вызовов - РИА Новости, 15.01.2024
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07:42 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/tayvan-1921350539.html
Глава Тайваня заявила о совместной с США работе над решением вызовов
Глава Тайваня заявила о совместной с США работе над решением вызовов - РИА Новости, 15.01.2024
Глава Тайваня заявила о совместной с США работе над решением вызовов
Тайвань и США будут сообща работать над решением различных глобальных вызовов в будущем, заявила действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на встрече с РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T07:42
2024-01-15T07:42
тайвань
сша
китай
в мире
цай инвэнь
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Тайвань и США будут сообща работать над решением различных глобальных вызовов в будущем, заявила действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на встрече с делегацией чиновников из США. Ранее Американский институт на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване) сообщил, что делегация США, состоящая из бывшего замглавы госдепа США Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, прибудет на Тайвань 14 января. По словам Цай Инвэнь, приезд американских чиновников демонстрирует не только поддержку США тайваньской демократии, но и "тесные и прочные партнерские отношения Тайваня и США". Она также выразила уверенность в том, что с развитием партнерских отношений Тайвань и США расширят сотрудничество в таких сферах, как экологическая устойчивость, научно-техническое развитие и образование. "В будущем, так же как мы сообща боролись с пандемией, Тайвань и США будут сообща работать над решением различных глобальных вызовов", - сказала Цай Инвэнь. Она выразила надежду на то, что тайваньско-американские отношения будут продолжать развиваться и станут важной движущей силой регионального и глобального процветания и развития. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов. Вскоре после публикации последних данных по выборам на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.
https://ria.ru/20240115/tayvan-1921349298.html
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тайвань, сша, китай, в мире, цай инвэнь
Тайвань, США, Китай, В мире, Цай Инвэнь
Глава Тайваня заявила о совместной с США работе над решением вызовов

Глава Тайваня Цай Инвэнь заявила о совместной с США борьбе с вызовами в будушем

© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeПрезидент Тайваня Цай Инвэнь
Президент Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Президент Тайваня Цай Инвэнь. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Тайвань и США будут сообща работать над решением различных глобальных вызовов в будущем, заявила действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на встрече с делегацией чиновников из США.
Ранее Американский институт на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване) сообщил, что делегация США, состоящая из бывшего замглавы госдепа США Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, прибудет на Тайвань 14 января.
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По словам Цай Инвэнь, приезд американских чиновников демонстрирует не только поддержку США тайваньской демократии, но и "тесные и прочные партнерские отношения Тайваня и США".
Она также выразила уверенность в том, что с развитием партнерских отношений Тайвань и США расширят сотрудничество в таких сферах, как экологическая устойчивость, научно-техническое развитие и образование.
"В будущем, так же как мы сообща боролись с пандемией, Тайвань и США будут сообща работать над решением различных глобальных вызовов", - сказала Цай Инвэнь.
Она выразила надежду на то, что тайваньско-американские отношения будут продолжать развиваться и станут важной движущей силой регионального и глобального процветания и развития.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов.
Вскоре после публикации последних данных по выборам на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.
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