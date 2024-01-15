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Китайский эксперт рассказал об угрозе от сепаратистов на Тайване - РИА Новости, 15.01.2024
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07:23 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/tayvan-1921349298.html
Китайский эксперт рассказал об угрозе от сепаратистов на Тайване
Китайский эксперт рассказал об угрозе от сепаратистов на Тайване - РИА Новости, 15.01.2024
Китайский эксперт рассказал об угрозе от сепаратистов на Тайване
Результаты выборов на Тайване показали, что тайваньские сепаратисты представляют серьезную угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и мире,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T07:23
2024-01-15T07:23
тайвань
в мире
китай
пекин
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Результаты выборов на Тайване показали, что тайваньские сепаратисты представляют серьезную угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и мире, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан. "Тайваньский вопрос - внутренняя политика Китая. Результаты выборов на Тайване не изменят эту позицию Китая, также как и его цель и стратегию, которая заключается в постоянном стремлении к воссоединению", - сказал Чжэн Аньгуан. По его словам, результаты выборов показали, что "сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, по-прежнему могут представлять серьезную угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также международному миру и безопасности". "Соответствующим странам следует еще более придерживаться принципа "одного Китая", выступать против независимости Тайваня и не посылать ложных сигналов тайваньским сепаратистам", - считает эксперт. В то же время, подчеркнул Чжэн Аньгуан, странам необходимо поддерживать усилия Китая по мирному воссоединению и "устранять серьезные угрозы региональной и международной безопасности, которые приносят сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня". Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ набрал 40,05% голосов, второе место занял вступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидата от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%), председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года. Вскоре после публикации последних данных по выборам на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Пекин ранее заявлял, что нынешние выборы на Тайване - это серьезный выбор между такими перспективами, как война и мир, путь процветания и спада, и поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
https://ria.ru/20240114/ukrainizatsiya-1921299751.html
https://ria.ru/20240114/tayvan-1921267494.html
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тайвань, в мире, китай, пекин
Тайвань, В мире, Китай, Пекин
Китайский эксперт рассказал об угрозе от сепаратистов на Тайване

Эксперт Чжэн: сепаратисты на Тайване несут угрозу безопасности в АТР и мире

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Результаты выборов на Тайване показали, что тайваньские сепаратисты представляют серьезную угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и мире, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан.
«
"Тайваньский вопрос - внутренняя политика Китая. Результаты выборов на Тайване не изменят эту позицию Китая, также как и его цель и стратегию, которая заключается в постоянном стремлении к воссоединению", - сказал Чжэн Аньгуан.
По его словам, результаты выборов показали, что "сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, по-прежнему могут представлять серьезную угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также международному миру и безопасности".
"Соответствующим странам следует еще более придерживаться принципа "одного Китая", выступать против независимости Тайваня и не посылать ложных сигналов тайваньским сепаратистам", - считает эксперт.
В то же время, подчеркнул Чжэн Аньгуан, странам необходимо поддерживать усилия Китая по мирному воссоединению и "устранять серьезные угрозы региональной и международной безопасности, которые приносят сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня".
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков.
Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ набрал 40,05% голосов, второе место занял вступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидата от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%), председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
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Вскоре после публикации последних данных по выборам на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.
Пекин ранее заявлял, что нынешние выборы на Тайване - это серьезный выбор между такими перспективами, как война и мир, путь процветания и спада, и поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
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