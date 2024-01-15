https://ria.ru/20240115/tankisty-1921342860.html
Танкисты уничтожили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
Танкисты уничтожили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
Танкисты уничтожили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
Танкисты первой гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск на Купянском направлении с закрытой позиции уничтожили замаскированный опорный пункт... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:20
2024-01-15T04:20
2024-01-15T05:26
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вооруженные силы украины
т-90м
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ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. Танкисты первой гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск на Купянском направлении с закрытой позиции уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России."Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с закрытой огневой позиции уничтожил замаскированный опорный пункт противника в зоне проведения СВО на купянском направлении", - рассказали в ведомстве.В Минобороны отметили, что обнаруженную цель уничтожили с трех выстрелов. Выполнив боевую задачу, экипаж танка спешно покинул огневую позицию."У данного экипажа на счету не один десяток пораженных целей. Только за последний месяц мы поражали живую силу противника, опорные пункты, МТЛБ, танки, артиллерийские орудия", - сказал командир танка с позывным "Татарин".
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россия, вооруженные силы украины, т-90м
Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М
Танкисты уничтожили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
Танкисты группировки "Запад" поразили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. Танкисты первой гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск на Купянском направлении с закрытой позиции уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с закрытой огневой позиции уничтожил замаскированный опорный пункт противника в зоне проведения СВО на купянском направлении", - рассказали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что обнаруженную цель уничтожили с трех выстрелов. Выполнив боевую задачу, экипаж танка спешно покинул огневую позицию.
"У данного экипажа на счету не один десяток пораженных целей. Только за последний месяц мы поражали живую силу противника, опорные пункты, МТЛБ, танки, артиллерийские орудия", - сказал командир танка с позывным "Татарин".
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