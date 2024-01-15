https://ria.ru/20240115/taksi-1921466338.html
СМИ: в Киеве из-за мобилизации стало значительно меньше таксистов
СМИ: в Киеве из-за мобилизации стало значительно меньше таксистов - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ: в Киеве из-за мобилизации стало значительно меньше таксистов
Число водителей такси в Киеве значительно упало из-за страха быть мобилизованным, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:21
2024-01-15T17:21
2024-01-15T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Число водителей такси в Киеве значительно упало из-за страха быть мобилизованным, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". "Вызов такси в Киеве в обычное время, не учитывая час пик или воздушные тревоги, занимает значительно больше времени, чем даже год назад. Многие боятся выезжать в город из-за мобилизационных мероприятий, которые активизировались в последнее время в столице", - говорится в сообщении издания. Кроме этого, по данным издания, уменьшение количества такси на дорогах Киева также связанно с тем, что иностранные граждане, которые работали в такси, уехали. Глава украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк подтвердил изданию, что количество водителей в сфере такси уменьшилось. По его словам, на данный момент жалоб относительно частых проверок военкомата со стороны таксистов в ассоциацию не поступало, однако, получить повестку сегодня может кто угодно, таксисты не исключение. По словам Антонюка, на сегодняшний день уже мобилизовали до 10% водителей, которые работали легально. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал в стране негодование и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
https://ria.ru/20231026/kiev-1905322495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Киеве из-за мобилизации стало значительно меньше таксистов
"Страна": в Киеве из-за мобилизации усложнилась процедура вызова такси
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости.
Число водителей такси в Киеве значительно упало из-за страха быть мобилизованным, сообщает в понедельник украинское издание "Страна
".
"Вызов такси в Киеве в обычное время, не учитывая час пик или воздушные тревоги, занимает значительно больше времени, чем даже год назад. Многие боятся выезжать в город из-за мобилизационных мероприятий, которые активизировались в последнее время в столице", - говорится в сообщении издания. Кроме этого, по данным издания, уменьшение количества такси на дорогах Киева также связанно с тем, что иностранные граждане, которые работали в такси, уехали.
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Глава украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк подтвердил изданию, что количество водителей в сфере такси уменьшилось. По его словам, на данный момент жалоб относительно частых проверок военкомата со стороны таксистов в ассоциацию не поступало, однако, получить повестку сегодня может кто угодно, таксисты не исключение. По словам Антонюка, на сегодняшний день уже мобилизовали до 10% водителей, которые работали легально.
Владимир Зеленский
в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал в стране негодование и был отправлен на доработку.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
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