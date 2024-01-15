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Детский сад Сочи отправил бойцам СВО рисунки, вещи и фрукты
Детский сад Сочи отправил бойцам СВО рисунки, вещи и фрукты - РИА Новости, 15.01.2024
Детский сад Сочи отправил бойцам СВО рисунки, вещи и фрукты
Сочинский детский сад №118 "Исток" отправил участникам специальной военной операции посылки с теплыми вещами, одеялами, сезонные фрукты, а также подарки для... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:42
2024-01-15T16:42
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СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Сочинский детский сад №118 "Исток" отправил участникам специальной военной операции посылки с теплыми вещами, одеялами, сезонные фрукты, а также подарки для детей, рассказала РИА Новости заведующая детским учреждением Татьяна Пономаренко. По её словам, гуманитарная помощь оказывается совместно с благотворительным фондом "Из прошлого в будущее" и общественной организацией "Русский Мир". Инициативу проявляют и сами родители. "Для наших бойцов, служащих в зоне СВО, мы активно собирали посылки с теплыми вещами, одеялами, постельным бельем, товарами первой необходимости, коробки с вкусняшками, сладостями, сезонными фруктами, консервацией", - сказала Пономаренко. Кроме вещей, в коробки с гуманитарной помощью, куда вкладывают самое необходимое, дети собирают канцелярские товары: наборы цветных карандашей, краски гуашь, простые карандаши, тетради, пластилин. "Воспитанники подготовительных к школе групп изготовили закладки для книг, разукрасив их в цвета российского флага. Собранные школьные принадлежности передали волонтёрам, которые отправили подарки детям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - рассказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что каждая отправка сопровождается сбором детских рисунков и пожеланий. "Рисунки наших воспитанников, обереги, пожелания скорейшего возвращения нашли своих героев. Почти у всех наших защитников есть свои дети, которые остались дома. И не секрет, что солдаты скучают, вспоминая своих малышей. Мы очень рады, что наши добрые рисунки и обереги порадовали наших защитников. Благодаря этому сотрудничеству наши дети учатся быть добрыми, отзывчивыми и ответственными", - заключила Пономаренко.
https://ria.ru/20240115/peredany-1921429461.html
https://ria.ru/20240112/spetssredstva-1920996539.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, луганская народная республика
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Детский сад Сочи отправил бойцам СВО рисунки, вещи и фрукты
Сочинский детский сад отправил участникам СВО посылки с теплыми вещами
СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Сочинский детский сад №118 "Исток" отправил участникам специальной военной операции посылки с теплыми вещами, одеялами, сезонные фрукты, а также подарки для детей, рассказала РИА Новости заведующая детским учреждением Татьяна Пономаренко.
По её словам, гуманитарная помощь оказывается совместно с благотворительным фондом "Из прошлого в будущее" и общественной организацией "Русский Мир". Инициативу проявляют и сами родители.
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"Для наших бойцов, служащих в зоне СВО, мы активно собирали посылки с теплыми вещами, одеялами, постельным бельем, товарами первой необходимости, коробки с вкусняшками, сладостями, сезонными фруктами, консервацией", - сказала Пономаренко.
Кроме вещей, в коробки с гуманитарной помощью, куда вкладывают самое необходимое, дети собирают канцелярские товары: наборы цветных карандашей, краски гуашь, простые карандаши, тетради, пластилин. "Воспитанники подготовительных к школе групп изготовили закладки для книг, разукрасив их в цвета российского флага. Собранные школьные принадлежности передали волонтёрам, которые отправили подарки детям ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей", - рассказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что каждая отправка сопровождается сбором детских рисунков и пожеланий. "Рисунки наших воспитанников, обереги, пожелания скорейшего возвращения нашли своих героев. Почти у всех наших защитников есть свои дети, которые остались дома. И не секрет, что солдаты скучают, вспоминая своих малышей. Мы очень рады, что наши добрые рисунки и обереги порадовали наших защитников. Благодаря этому сотрудничеству наши дети учатся быть добрыми, отзывчивыми и ответственными", - заключила Пономаренко.
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