https://ria.ru/20240115/svo-1921455887.html

Детский сад Сочи отправил бойцам СВО рисунки, вещи и фрукты

Детский сад Сочи отправил бойцам СВО рисунки, вещи и фрукты - РИА Новости, 15.01.2024

Детский сад Сочи отправил бойцам СВО рисунки, вещи и фрукты

Сочинский детский сад №118 "Исток" отправил участникам специальной военной операции посылки с теплыми вещами, одеялами, сезонные фрукты, а также подарки для... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:42

2024-01-15T16:42

2024-01-15T17:51

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СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Сочинский детский сад №118 "Исток" отправил участникам специальной военной операции посылки с теплыми вещами, одеялами, сезонные фрукты, а также подарки для детей, рассказала РИА Новости заведующая детским учреждением Татьяна Пономаренко. По её словам, гуманитарная помощь оказывается совместно с благотворительным фондом "Из прошлого в будущее" и общественной организацией "Русский Мир". Инициативу проявляют и сами родители. "Для наших бойцов, служащих в зоне СВО, мы активно собирали посылки с теплыми вещами, одеялами, постельным бельем, товарами первой необходимости, коробки с вкусняшками, сладостями, сезонными фруктами, консервацией", - сказала Пономаренко. Кроме вещей, в коробки с гуманитарной помощью, куда вкладывают самое необходимое, дети собирают канцелярские товары: наборы цветных карандашей, краски гуашь, простые карандаши, тетради, пластилин. "Воспитанники подготовительных к школе групп изготовили закладки для книг, разукрасив их в цвета российского флага. Собранные школьные принадлежности передали волонтёрам, которые отправили подарки детям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - рассказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что каждая отправка сопровождается сбором детских рисунков и пожеланий. "Рисунки наших воспитанников, обереги, пожелания скорейшего возвращения нашли своих героев. Почти у всех наших защитников есть свои дети, которые остались дома. И не секрет, что солдаты скучают, вспоминая своих малышей. Мы очень рады, что наши добрые рисунки и обереги порадовали наших защитников. Благодаря этому сотрудничеству наши дети учатся быть добрыми, отзывчивыми и ответственными", - заключила Пономаренко.

https://ria.ru/20240115/peredany-1921429461.html

https://ria.ru/20240112/spetssredstva-1920996539.html

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