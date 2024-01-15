https://ria.ru/20240115/svadba-1921336806.html

СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров

СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров - РИА Новости, 15.01.2024

СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров

Гости свадьбы в итальянской Тоскане, где накануне произошло обрушение межэтажного перекрытия, упали с высоты четырех метров, молодожены провели первую брачную... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T01:05

2024-01-15T01:05

2024-01-15T05:33

тоскана

в мире

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РИМ, 15 янв – РИА Новости. Гости свадьбы в итальянской Тоскане, где накануне произошло обрушение межэтажного перекрытия, упали с высоты четырех метров, молодожены провели первую брачную ночь в больнице, сообщил новостной телеканал Rainews24.Инцидент произошел в районе города Пистойя на территории бывшего монастыря, где традиционно проводятся свадебные церемонии. По последним данным, в результате происшествия пострадали 35 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших оказались новоиспеченные супруги, получившие легкие травмы. В больнице Пистойи им выделили отдельную палату.Обрушение произошло во время танцев на мероприятии со множеством приглашенных. Из-за падения перекрытия на первый этаж здания на месте образовалась воронка диаметром три метра. Прокуратура Пистойи начала расследование по факту обрушения и распорядилась об аресте здания. Предполагается, что здание бывшего монастыря не подходило для столь масштабного праздника.

https://ria.ru/20230810/lyubovnik-1889361593.html

тоскана

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тоскана, в мире