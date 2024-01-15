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СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров - РИА Новости, 15.01.2024
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01:05 15.01.2024 (обновлено: 05:33 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/svadba-1921336806.html
СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров
СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров
Гости свадьбы в итальянской Тоскане, где накануне произошло обрушение межэтажного перекрытия, упали с высоты четырех метров, молодожены провели первую брачную... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T01:05
2024-01-15T05:33
тоскана
в мире
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РИМ, 15 янв – РИА Новости. Гости свадьбы в итальянской Тоскане, где накануне произошло обрушение межэтажного перекрытия, упали с высоты четырех метров, молодожены провели первую брачную ночь в больнице, сообщил новостной телеканал Rainews24.Инцидент произошел в районе города Пистойя на территории бывшего монастыря, где традиционно проводятся свадебные церемонии. По последним данным, в результате происшествия пострадали 35 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших оказались новоиспеченные супруги, получившие легкие травмы. В больнице Пистойи им выделили отдельную палату.Обрушение произошло во время танцев на мероприятии со множеством приглашенных. Из-за падения перекрытия на первый этаж здания на месте образовалась воронка диаметром три метра. Прокуратура Пистойи начала расследование по факту обрушения и распорядилась об аресте здания. Предполагается, что здание бывшего монастыря не подходило для столь масштабного праздника.
https://ria.ru/20230810/lyubovnik-1889361593.html
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РИА Новости
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тоскана, в мире
Тоскана, В мире
СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров

Rainews24: гости свадьбы в Тоскане упали с четырех метров из-за обрушения пола

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 15 янв – РИА Новости. Гости свадьбы в итальянской Тоскане, где накануне произошло обрушение межэтажного перекрытия, упали с высоты четырех метров, молодожены провели первую брачную ночь в больнице, сообщил новостной телеканал Rainews24.
Инцидент произошел в районе города Пистойя на территории бывшего монастыря, где традиционно проводятся свадебные церемонии. По последним данным, в результате происшествия пострадали 35 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших оказались новоиспеченные супруги, получившие легкие травмы. В больнице Пистойи им выделили отдельную палату.
Обрушение произошло во время танцев на мероприятии со множеством приглашенных. Из-за падения перекрытия на первый этаж здания на месте образовалась воронка диаметром три метра.
Прокуратура Пистойи начала расследование по факту обрушения и распорядилась об аресте здания. Предполагается, что здание бывшего монастыря не подходило для столь масштабного праздника.
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