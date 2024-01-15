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СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров
СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров
Гости свадьбы в итальянской Тоскане, где накануне произошло обрушение межэтажного перекрытия, упали с высоты четырех метров, молодожены провели первую брачную... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T01:05
2024-01-15T01:05
2024-01-15T05:33
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РИМ, 15 янв – РИА Новости. Гости свадьбы в итальянской Тоскане, где накануне произошло обрушение межэтажного перекрытия, упали с высоты четырех метров, молодожены провели первую брачную ночь в больнице, сообщил новостной телеканал Rainews24.Инцидент произошел в районе города Пистойя на территории бывшего монастыря, где традиционно проводятся свадебные церемонии. По последним данным, в результате происшествия пострадали 35 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших оказались новоиспеченные супруги, получившие легкие травмы. В больнице Пистойи им выделили отдельную палату.Обрушение произошло во время танцев на мероприятии со множеством приглашенных. Из-за падения перекрытия на первый этаж здания на месте образовалась воронка диаметром три метра. Прокуратура Пистойи начала расследование по факту обрушения и распорядилась об аресте здания. Предполагается, что здание бывшего монастыря не подходило для столь масштабного праздника.
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тоскана, в мире
СМИ: свадьба в Тоскане закончилась падением гостей с высоты четырех метров
Rainews24: гости свадьбы в Тоскане упали с четырех метров из-за обрушения пола
РИМ, 15 янв – РИА Новости.
Гости свадьбы в итальянской Тоскане, где накануне произошло обрушение межэтажного перекрытия, упали с высоты четырех метров, молодожены провели первую брачную ночь в больнице, сообщил новостной телеканал Rainews24
.
Инцидент произошел в районе города Пистойя на территории бывшего монастыря, где традиционно проводятся свадебные церемонии. По последним данным, в результате происшествия пострадали 35 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших оказались новоиспеченные супруги, получившие легкие травмы. В больнице Пистойи им выделили отдельную палату.
Обрушение произошло во время танцев на мероприятии со множеством приглашенных. Из-за падения перекрытия на первый этаж здания на месте образовалась воронка диаметром три метра.
Прокуратура Пистойи начала расследование по факту обрушения и распорядилась об аресте здания. Предполагается, что здание бывшего монастыря не подходило для столь масштабного праздника.
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