https://ria.ru/20240115/sud-1921363221.html

Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии

Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии - РИА Новости, 15.01.2024

Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии

Студента в Кургане, завербованного украинскими спецслужбами для диверсии, суд приговорил к 5 годам колонии общего режима, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:54

2024-01-15T09:54

2024-01-15T09:54

происшествия

россия

украина

курган

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Студента в Кургане, завербованного украинскими спецслужбами для диверсии, суд приговорил к 5 годам колонии общего режима, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, получая инструкции из-за рубежа, фигурант планировал совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей. "Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также суд приговорил осужденного после отбывания срока заключения к году ограничения свободы после освобождения. Приговор уже вступил в законную силу, уточняет пресс-служба. Уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" расследовало следственное подразделение УФСБ России по Курганской области.

https://ria.ru/20230918/diversii-1896906085.html

https://ria.ru/20230901/prigovor-1893595698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, курган