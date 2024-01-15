https://ria.ru/20240115/sud-1921363221.html
Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии
Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии - РИА Новости, 15.01.2024
Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии
Студента в Кургане, завербованного украинскими спецслужбами для диверсии, суд приговорил к 5 годам колонии общего режима, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:54
2024-01-15T09:54
2024-01-15T09:54
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Студента в Кургане, завербованного украинскими спецслужбами для диверсии, суд приговорил к 5 годам колонии общего режима, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, получая инструкции из-за рубежа, фигурант планировал совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей. "Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также суд приговорил осужденного после отбывания срока заключения к году ограничения свободы после освобождения. Приговор уже вступил в законную силу, уточняет пресс-служба. Уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" расследовало следственное подразделение УФСБ России по Курганской области.
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РИА Новости
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происшествия, россия, украина, курган
Происшествия, Россия, Украина, Курган
Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии
В Кургане студента, завербованного Украиной, суд приговорил к пяти годам колонии
ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Студента в Кургане, завербованного украинскими спецслужбами для диверсии, суд приговорил к 5 годам колонии общего режима, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, получая инструкции из-за рубежа, фигурант планировал совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.
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"Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также суд приговорил осужденного после отбывания срока заключения к году ограничения свободы после освобождения. Приговор уже вступил в законную силу, уточняет пресс-служба.
Уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" расследовало следственное подразделение УФСБ России по Курганской области
.
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