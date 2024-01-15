В высказываниях главы Пушкинского музея о Сталине не нашли нарушения закона
МВД не нашло нарушения закона в заявлениях главы Пушкинского музея о Сталине
Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачёва. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине не нашли ничего противозаконного, сказано в ответе ГУ МВД по Москве со ссылкой на психолого-лингвистическую экспертизу на запрос депутата Госдумы Михаила Матвеева.
Ранее Лихачева интервью RTVI выразила мнение, что Сталин в России является предметом поп-культуры, и его можно сравнить с диснеевским персонажем Микки Маусом. По ее словам, споры о Сталине отвлекают граждан РФ от реальных проблем. После этого депутаты ГД от фракции КПРФ направили на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина заявление с просьбой завести дело в отношении Лихачевой за оскорбление Иосифа Сталина.
Матвеев отмечал в беседе с РИА Новости, что в отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине будет проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Матвеев пояснил, что в МВД обращение не подавалось, но ответ пришел из указанного ведомства. "В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине "он сдох" и "мы его смылили" не нашли ничего противозаконного. Такие выводы содержатся в ответе ГУ МВД по Москве на мой запрос со ссылкой на психолого-лингвистическую экспертизу", - написал он в своем Telegram-канале.
Госдума ранее на одном из пленарных заседаний отклонила протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, которое было составлено после высказывания Лихачевой, целью поручения был запрос у Минкультуры РФ критериев, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев.
Депутат от КПРФ Денис Парфенов сообщил ранее РИА Новости, что получил ответ Минкультуры на свой запрос о критериях отбора кандидатов на должности руководителей музеев, сделанный после высказывания главы Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине, но ответу присвоен гриф "Для служебного пользования" (ДСП). Депутат Парфенов обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой предоставить критерии, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев.