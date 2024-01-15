https://ria.ru/20240115/stalin-1921460010.html

В высказываниях главы Пушкинского музея о Сталине не нашли нарушения закона

В высказываниях главы Пушкинского музея о Сталине не нашли нарушения закона - РИА Новости, 15.01.2024

В высказываниях главы Пушкинского музея о Сталине не нашли нарушения закона

В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине не нашли ничего противозаконного, сказано в ответе ГУ МВД по Москве со ссылкой на... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:57

2024-01-15T16:57

2024-01-15T17:24

культура

москва

происшествия

россия

иосиф сталин (джугашвили)

михаил матвеев

елизавета лихачева

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906238901_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_7281f721e7e7cc767c61dffd3e74c58e.jpg

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине не нашли ничего противозаконного, сказано в ответе ГУ МВД по Москве со ссылкой на психолого-лингвистическую экспертизу на запрос депутата Госдумы Михаила Матвеева.Ранее Лихачева интервью RTVI выразила мнение, что Сталин в России является предметом поп-культуры, и его можно сравнить с диснеевским персонажем Микки Маусом. По ее словам, споры о Сталине отвлекают граждан РФ от реальных проблем. После этого депутаты ГД от фракции КПРФ направили на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина заявление с просьбой завести дело в отношении Лихачевой за оскорбление Иосифа Сталина.Матвеев отмечал в беседе с РИА Новости, что в отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине будет проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Матвеев пояснил, что в МВД обращение не подавалось, но ответ пришел из указанного ведомства. "В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине "он сдох" и "мы его смылили" не нашли ничего противозаконного. Такие выводы содержатся в ответе ГУ МВД по Москве на мой запрос со ссылкой на психолого-лингвистическую экспертизу", - написал он в своем Telegram-канале.Госдума ранее на одном из пленарных заседаний отклонила протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, которое было составлено после высказывания Лихачевой, целью поручения был запрос у Минкультуры РФ критериев, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев.Депутат от КПРФ Денис Парфенов сообщил ранее РИА Новости, что получил ответ Минкультуры на свой запрос о критериях отбора кандидатов на должности руководителей музеев, сделанный после высказывания главы Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине, но ответу присвоен гриф "Для служебного пользования" (ДСП). Депутат Парфенов обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой предоставить критерии, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев.

https://ria.ru/20231218/stalin-1916542963.html

https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, россия, иосиф сталин (джугашвили), михаил матвеев, елизавета лихачева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, госдума рф