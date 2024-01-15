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В высказываниях главы Пушкинского музея о Сталине не нашли нарушения закона - РИА Новости, 15.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:57 15.01.2024 (обновлено: 17:24 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/stalin-1921460010.html
В высказываниях главы Пушкинского музея о Сталине не нашли нарушения закона
В высказываниях главы Пушкинского музея о Сталине не нашли нарушения закона - РИА Новости, 15.01.2024
В высказываниях главы Пушкинского музея о Сталине не нашли нарушения закона
В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине не нашли ничего противозаконного, сказано в ответе ГУ МВД по Москве со ссылкой на... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:57
2024-01-15T17:24
культура
москва
происшествия
россия
иосиф сталин (джугашвили)
михаил матвеев
елизавета лихачева
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине не нашли ничего противозаконного, сказано в ответе ГУ МВД по Москве со ссылкой на психолого-лингвистическую экспертизу на запрос депутата Госдумы Михаила Матвеева.Ранее Лихачева интервью RTVI выразила мнение, что Сталин в России является предметом поп-культуры, и его можно сравнить с диснеевским персонажем Микки Маусом. По ее словам, споры о Сталине отвлекают граждан РФ от реальных проблем. После этого депутаты ГД от фракции КПРФ направили на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина заявление с просьбой завести дело в отношении Лихачевой за оскорбление Иосифа Сталина.Матвеев отмечал в беседе с РИА Новости, что в отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине будет проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Матвеев пояснил, что в МВД обращение не подавалось, но ответ пришел из указанного ведомства. "В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине "он сдох" и "мы его смылили" не нашли ничего противозаконного. Такие выводы содержатся в ответе ГУ МВД по Москве на мой запрос со ссылкой на психолого-лингвистическую экспертизу", - написал он в своем Telegram-канале.Госдума ранее на одном из пленарных заседаний отклонила протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, которое было составлено после высказывания Лихачевой, целью поручения был запрос у Минкультуры РФ критериев, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев.Депутат от КПРФ Денис Парфенов сообщил ранее РИА Новости, что получил ответ Минкультуры на свой запрос о критериях отбора кандидатов на должности руководителей музеев, сделанный после высказывания главы Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине, но ответу присвоен гриф "Для служебного пользования" (ДСП). Депутат Парфенов обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой предоставить критерии, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев.
https://ria.ru/20231218/stalin-1916542963.html
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москва, происшествия, россия, иосиф сталин (джугашвили), михаил матвеев, елизавета лихачева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, госдума рф
Культура, Москва, Происшествия, Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Михаил Матвеев, Елизавета Лихачева, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Госдума РФ
В высказываниях главы Пушкинского музея о Сталине не нашли нарушения закона

МВД не нашло нарушения закона в заявлениях главы Пушкинского музея о Сталине

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДиректор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачёва
Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачёва - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачёва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине не нашли ничего противозаконного, сказано в ответе ГУ МВД по Москве со ссылкой на психолого-лингвистическую экспертизу на запрос депутата Госдумы Михаила Матвеева.
Ранее Лихачева интервью RTVI выразила мнение, что Сталин в России является предметом поп-культуры, и его можно сравнить с диснеевским персонажем Микки Маусом. По ее словам, споры о Сталине отвлекают граждан РФ от реальных проблем. После этого депутаты ГД от фракции КПРФ направили на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина заявление с просьбой завести дело в отношении Лихачевой за оскорбление Иосифа Сталина.
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Матвеев отмечал в беседе с РИА Новости, что в отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине будет проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Матвеев пояснил, что в МВД обращение не подавалось, но ответ пришел из указанного ведомства. "В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине "он сдох" и "мы его смылили" не нашли ничего противозаконного. Такие выводы содержатся в ответе ГУ МВД по Москве на мой запрос со ссылкой на психолого-лингвистическую экспертизу", - написал он в своем Telegram-канале.
Госдума ранее на одном из пленарных заседаний отклонила протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, которое было составлено после высказывания Лихачевой, целью поручения был запрос у Минкультуры РФ критериев, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев.
Депутат от КПРФ Денис Парфенов сообщил ранее РИА Новости, что получил ответ Минкультуры на свой запрос о критериях отбора кандидатов на должности руководителей музеев, сделанный после высказывания главы Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине, но ответу присвоен гриф "Для служебного пользования" (ДСП). Депутат Парфенов обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой предоставить критерии, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев.
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