https://ria.ru/20240115/ssha-1921485223.html

Пентагон подтвердил, что хуситы попали ракетой в американский контейнеровоз

Пентагон подтвердил, что хуситы попали ракетой в американский контейнеровоз - РИА Новости, 15.01.2024

Пентагон подтвердил, что хуситы попали ракетой в американский контейнеровоз

Центральное командование США подтвердило попадание ракеты, которую запустили с территории, находящейся под контролем правящего на севере Йемена и... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:28

2024-01-15T18:28

2024-01-15T19:17

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военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Центральное командование США подтвердило попадание ракеты, которую запустили с территории, находящейся под контролем правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в американский контейнеровоз в Красном море, пострадавших в результате атаки нет, говорится в распространенном заявлении."Пятнадцатого января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу "Гибралтар Игл" (M/V Gibraltar Eagle)", - указано в опубликованном сообщении. По данным командования, команда судна не сообщила о пострадавших или о значительных повреждениях. Контейнеровоз продолжил движение по маршруту.В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство обороны сша, сша, ансар алла, йемен, военная операция сша и британии в йемене