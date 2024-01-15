Пентагон подтвердил, что хуситы попали ракетой в американский контейнеровоз
Пентагон подтвердил удар ракеты хуситов по контейнеровозу из США в Красном море
© AP PhotoБойцы-хуситы
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Центральное командование США подтвердило попадание ракеты, которую запустили с территории, находящейся под контролем правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в американский контейнеровоз в Красном море, пострадавших в результате атаки нет, говорится в распространенном заявлении.
"Пятнадцатого января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу "Гибралтар Игл" (M/V Gibraltar Eagle)", - указано в опубликованном сообщении. По данным командования, команда судна не сообщила о пострадавших или о значительных повреждениях. Контейнеровоз продолжил движение по маршруту.
В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.