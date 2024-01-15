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Пентагон подтвердил, что хуситы попали ракетой в американский контейнеровоз - РИА Новости, 15.01.2024
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18:28 15.01.2024 (обновлено: 19:17 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/ssha-1921485223.html
Пентагон подтвердил, что хуситы попали ракетой в американский контейнеровоз
Пентагон подтвердил, что хуситы попали ракетой в американский контейнеровоз - РИА Новости, 15.01.2024
Пентагон подтвердил, что хуситы попали ракетой в американский контейнеровоз
Центральное командование США подтвердило попадание ракеты, которую запустили с территории, находящейся под контролем правящего на севере Йемена и... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:28
2024-01-15T19:17
в мире
министерство обороны сша
сша
ансар алла
йемен
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Центральное командование США подтвердило попадание ракеты, которую запустили с территории, находящейся под контролем правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в американский контейнеровоз в Красном море, пострадавших в результате атаки нет, говорится в распространенном заявлении."Пятнадцатого января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу "Гибралтар Игл" (M/V Gibraltar Eagle)", - указано в опубликованном сообщении. По данным командования, команда судна не сообщила о пострадавших или о значительных повреждениях. Контейнеровоз продолжил движение по маршруту.В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
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в мире, министерство обороны сша, сша, ансар алла, йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Министерство обороны США, США, Ансар Алла, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
Пентагон подтвердил, что хуситы попали ракетой в американский контейнеровоз

Пентагон подтвердил удар ракеты хуситов по контейнеровозу из США в Красном море

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Центральное командование США подтвердило попадание ракеты, которую запустили с территории, находящейся под контролем правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в американский контейнеровоз в Красном море, пострадавших в результате атаки нет, говорится в распространенном заявлении.
"Пятнадцатого января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу "Гибралтар Игл" (M/V Gibraltar Eagle)", - указано в опубликованном сообщении. По данным командования, команда судна не сообщила о пострадавших или о значительных повреждениях. Контейнеровоз продолжил движение по маршруту.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Для англосаксов настало время расплаты
13 января, 08:00
В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
12 января, 08:00
 
В миреМинистерство обороны СШАСШААнсар АллаЙеменВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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