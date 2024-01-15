https://ria.ru/20240115/ssha-1921444528.html

В США упал небольшой самолет

В США упал небольшой самолет - РИА Новости, 15.01.2024

В США упал небольшой самолет

Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:47

2024-01-15T15:47

2024-01-15T15:47

в мире

сша

сан-франциско

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_123:0:1927:1015_1920x0_80_0_0_4165721ef38e7834f2335a1f6133b00a.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков, сообщает телеканал CBS News. "Несколько ведомств ищут небольшой самолет, который, по сообщениям, упал в заливе Хаф Мун Бэй", - указывает телеканал. Согласно офису шерифа города Сан-Матео, информацию которого приводит телеканал, свидетели наблюдали "хаотично" летящий двухвинтовой самолет, двигатель которого издал хлопающий звук, после чего самолет исчез из поля видимости. По данным телеканала, в поисках участвует береговая охрана США и полицейский дрон, уже найдены некоторые останки, однако пока неясно, принадлежат ли они пропавшему самолету. Информации о возможных пассажирах и типе самолета не приводится.

https://ria.ru/20231111/krushenie-1908913035.html

сша

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сан-франциско