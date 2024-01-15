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В США упал небольшой самолет - РИА Новости, 15.01.2024
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15:47 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/ssha-1921444528.html
В США упал небольшой самолет
В США упал небольшой самолет - РИА Новости, 15.01.2024
В США упал небольшой самолет
Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:47
2024-01-15T15:47
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков, сообщает телеканал CBS News. "Несколько ведомств ищут небольшой самолет, который, по сообщениям, упал в заливе Хаф Мун Бэй", - указывает телеканал. Согласно офису шерифа города Сан-Матео, информацию которого приводит телеканал, свидетели наблюдали "хаотично" летящий двухвинтовой самолет, двигатель которого издал хлопающий звук, после чего самолет исчез из поля видимости. По данным телеканала, в поисках участвует береговая охрана США и полицейский дрон, уже найдены некоторые останки, однако пока неясно, принадлежат ли они пропавшему самолету. Информации о возможных пассажирах и типе самолета не приводится.
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в мире, сша, сан-франциско
В мире, США, Сан-Франциско
В США упал небольшой самолет

Близ Сан-Франциско упал небольшой самолет, идет поиск останков

CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков, сообщает телеканал CBS News.
«
"Несколько ведомств ищут небольшой самолет, который, по сообщениям, упал в заливе Хаф Мун Бэй", - указывает телеканал.
Согласно офису шерифа города Сан-Матео, информацию которого приводит телеканал, свидетели наблюдали "хаотично" летящий двухвинтовой самолет, двигатель которого издал хлопающий звук, после чего самолет исчез из поля видимости.
По данным телеканала, в поисках участвует береговая охрана США и полицейский дрон, уже найдены некоторые останки, однако пока неясно, принадлежат ли они пропавшему самолету.
Информации о возможных пассажирах и типе самолета не приводится.
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