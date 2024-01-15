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В США упал небольшой самолет
В США упал небольшой самолет - РИА Новости, 15.01.2024
В США упал небольшой самолет
Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:47
2024-01-15T15:47
2024-01-15T15:47
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков, сообщает телеканал CBS News. "Несколько ведомств ищут небольшой самолет, который, по сообщениям, упал в заливе Хаф Мун Бэй", - указывает телеканал. Согласно офису шерифа города Сан-Матео, информацию которого приводит телеканал, свидетели наблюдали "хаотично" летящий двухвинтовой самолет, двигатель которого издал хлопающий звук, после чего самолет исчез из поля видимости. По данным телеканала, в поисках участвует береговая охрана США и полицейский дрон, уже найдены некоторые останки, однако пока неясно, принадлежат ли они пропавшему самолету. Информации о возможных пассажирах и типе самолета не приводится.
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в мире, сша, сан-франциско
В мире, США, Сан-Франциско
В США упал небольшой самолет
Близ Сан-Франциско упал небольшой самолет, идет поиск останков
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков, сообщает телеканал CBS News
.
«
"Несколько ведомств ищут небольшой самолет, который, по сообщениям, упал в заливе Хаф Мун Бэй", - указывает телеканал.
Согласно офису шерифа города Сан-Матео, информацию которого приводит телеканал, свидетели наблюдали "хаотично" летящий двухвинтовой самолет, двигатель которого издал хлопающий звук, после чего самолет исчез из поля видимости.
По данным телеканала, в поисках участвует береговая охрана США и полицейский дрон, уже найдены некоторые останки, однако пока неясно, принадлежат ли они пропавшему самолету.
Информации о возможных пассажирах и типе самолета не приводится.
Самолет ВВС США упал в Средиземное море