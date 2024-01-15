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В Северной Осетии изъяли три тысячи литров нелегального спирта - РИА Новости, 15.01.2024
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21:35 15.01.2024 (обновлено: 21:42 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/spirt-1921506933.html
В Северной Осетии изъяли три тысячи литров нелегального спирта
В Северной Осетии изъяли три тысячи литров нелегального спирта - РИА Новости, 15.01.2024
В Северной Осетии изъяли три тысячи литров нелегального спирта
Полицейские Северной Осетии изъяли у местного жителя 3 тысячи литров нелицензированного спирта, который мужчина намеревался продать, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T21:35
2024-01-15T21:42
происшествия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости. Полицейские Северной Осетии изъяли у местного жителя 3 тысячи литров нелицензированного спирта, который мужчина намеревался продать, сообщает пресс-служба МВД по республике. "Фигурант был задержан сотрудниками УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействию коррупции – ред.) МВД по РСО – Алания по оперативной информации при продаже 600 пятилитровых бутылок этилового спирта, на который у него не было документов, подтверждающих легальность происхождения", – говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, мужчина привез покупателю нелицензированный товар на грузовой машине. "Полицейские изъяли у подозреваемого 3 тысячи литров нелегальной продукции общей стоимостью свыше 190 тысяч рублей и передали представителям Росалкогольрегулирования на ответственное досудебное хранение", – уточнили в ведомстве. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. На время его расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20240109/morozhenoe-1920389291.html
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происшествия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Происшествия, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
В Северной Осетии изъяли три тысячи литров нелегального спирта

Полиция Северной Осетии изъяла три тысячи литров нелегального спирта

© РИА Новости / Виктория Гагкаева | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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Сотрудники полиции . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости. Полицейские Северной Осетии изъяли у местного жителя 3 тысячи литров нелицензированного спирта, который мужчина намеревался продать, сообщает пресс-служба МВД по республике.
«
"Фигурант был задержан сотрудниками УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействию коррупции – ред.) МВД по РСО – Алания по оперативной информации при продаже 600 пятилитровых бутылок этилового спирта, на который у него не было документов, подтверждающих легальность происхождения", – говорится в сообщении.
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Как отметили в ведомстве, мужчина привез покупателю нелицензированный товар на грузовой машине.
«
"Полицейские изъяли у подозреваемого 3 тысячи литров нелегальной продукции общей стоимостью свыше 190 тысяч рублей и передали представителям Росалкогольрегулирования на ответственное досудебное хранение", – уточнили в ведомстве.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. На время его расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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ПроисшествияФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
 
 
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