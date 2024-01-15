https://ria.ru/20240115/spirt-1921506933.html

В Северной Осетии изъяли три тысячи литров нелегального спирта

В Северной Осетии изъяли три тысячи литров нелегального спирта - РИА Новости, 15.01.2024

В Северной Осетии изъяли три тысячи литров нелегального спирта

Полицейские Северной Осетии изъяли у местного жителя 3 тысячи литров нелицензированного спирта, который мужчина намеревался продать, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T21:35

2024-01-15T21:35

2024-01-15T21:42

происшествия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости. Полицейские Северной Осетии изъяли у местного жителя 3 тысячи литров нелицензированного спирта, который мужчина намеревался продать, сообщает пресс-служба МВД по республике. "Фигурант был задержан сотрудниками УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействию коррупции – ред.) МВД по РСО – Алания по оперативной информации при продаже 600 пятилитровых бутылок этилового спирта, на который у него не было документов, подтверждающих легальность происхождения", – говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, мужчина привез покупателю нелицензированный товар на грузовой машине. "Полицейские изъяли у подозреваемого 3 тысячи литров нелегальной продукции общей стоимостью свыше 190 тысяч рублей и передали представителям Росалкогольрегулирования на ответственное досудебное хранение", – уточнили в ведомстве. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. На время его расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20240109/morozhenoe-1920389291.html

https://ria.ru/20231026/spirt-1905279919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)