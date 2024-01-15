https://ria.ru/20240115/spg-1921457596.html

Эксперт оценил последствия остановки Катаром перевозок СПГ Красным морем

Эксперт оценил последствия остановки Катаром перевозок СПГ Красным морем - РИА Новости, 15.01.2024

Эксперт оценил последствия остановки Катаром перевозок СПГ Красным морем

Серьезных последствий для мирового рынка из-за решения Катара приостановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Красное море в ближайшее время не... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:47

2024-01-15T16:47

2024-01-15T16:47

цены на нефть

катар

йемен

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Серьезных последствий для мирового рынка из-за решения Катара приостановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Красное море в ближайшее время не будет, однако оно может вызвать волатильность цен, соответствующим мнением поделился с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что катарская государственная компания QatarEnergy приостанавливает перевозки СПГ через Красное море. При этом, если перевозки через Красное море будут оставаться небезопасными, газ будет транспортироваться через мыс Доброй Надежды. "Я не думаю, что это прямо сейчас повлечет серьезные последствия для рынка. Конечно, спотовым партиям из Катара будет сложнее и дольше попадать в Средиземноморье и в северную Европу... Можно ожидать нервозности на европейских хабах и ценовой волатильности", - прокомментировал эксперт возможные последствия для мирового рынка из-за решения Катара. Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921082337.html

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цены на нефть, катар, йемен, красное море, алексей гривач, джо байден, ансар алла, фонд национальной энергетической безопасности