https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921435070.html

Российские военные нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ

Российские военные нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024

Российские военные нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ

Российские военные ударили по базе горючего для военной техники украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:07

2024-01-15T15:07

2024-01-15T15:11

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские военные ударили по базе горючего для военной техники украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Поражены база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах", - говорится в сводке военного ведомства.Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Спорное Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты "Точка-У", отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240115/porazhenie-1921433209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, кременная, запорожская область