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Российские военные нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 15.01.2024 (обновлено: 15:11 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921435070.html
Российские военные нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ
Российские военные нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
Российские военные нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ
Российские военные ударили по базе горючего для военной техники украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:07
2024-01-15T15:11
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
кременная
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские военные ударили по базе горючего для военной техники украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Поражены база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах", - говорится в сводке военного ведомства.Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Спорное Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты "Точка-У", отмечает Минобороны РФ.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, кременная, запорожская область
Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Запорожская область
Российские военные нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ

Минобороны: российские военные нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские военные ударили по базе горючего для военной техники украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Поражены база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Спорное Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты "Точка-У", отмечает Минобороны РФ.
РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияКременнаяЗапорожская область
 
 
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