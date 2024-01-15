В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 180 военных
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 180 военнослужащих, сообщило в понедельник в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
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"Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.
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"В результате уничтожено более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в министерстве.