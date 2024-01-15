https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921433823.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 15.01.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 180 военнослужащих, сообщило в понедельник в Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:02

2024-01-15T15:02

2024-01-15T15:14

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в мире

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луганская народная республика

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 180 военнослужащих, сообщило в понедельник в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики."Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества."В результате уничтожено более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240115/pravda-1921429244.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

украина

харьковская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, вооруженные силы украины, украина, в мире, харьковская область, луганская народная республика