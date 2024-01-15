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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 15.01.2024 (обновлено: 15:14 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921433823.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 15.01.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 180 военнослужащих, сообщило в понедельник в Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:02
2024-01-15T15:14
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 180 военнослужащих, сообщило в понедельник в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики."Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества."В результате уничтожено более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240115/pravda-1921429244.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, киев, вооруженные силы украины, украина, в мире, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 180 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 180 военнослужащих, сообщило в понедельник в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
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«
"Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.
«
"В результате уничтожено более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в министерстве.
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