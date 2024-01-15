https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921432991.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.01.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении уничтожили свыше 200 украинских военнослужащих, танк, три БМП, поразили склад вооружения в районе Курахово, сообщили в РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:59

2024-01-15T14:59

2024-01-15T15:12

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

клещеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении уничтожили свыше 200 украинских военнослужащих, танк, три БМП, поразили склад вооружения в районе Курахово, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР."Противник потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Также в районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921435070.html

россия

донецкая народная республика

клещеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины