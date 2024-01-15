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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 15.01.2024 (обновлено: 15:12 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921432991.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.01.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении уничтожили свыше 200 украинских военнослужащих, танк, три БМП, поразили склад вооружения в районе Курахово, сообщили в РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:59
2024-01-15T15:12
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
клещеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении уничтожили свыше 200 украинских военнослужащих, танк, три БМП, поразили склад вооружения в районе Курахово, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР."Противник потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Также в районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921435070.html
россия
донецкая народная республика
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россия, безопасность, донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли свыше 200 военных

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении уничтожили свыше 200 украинских военнослужащих, танк, три БМП, поразили склад вооружения в районе Курахово, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР.
"Противник потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Также в районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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