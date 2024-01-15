https://ria.ru/20240115/sovfed-1921448771.html

В Совфеде пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей

В Совфеде пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей - РИА Новости, 15.01.2024

В Совфеде пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей

Заседание парламентской комиссии по преступлениям Киева против детей пройдёт 22 января, законодатели обсудят проект отчёта комиссии, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:06

2024-01-15T16:06

2024-01-15T16:06

киев

донбасс

инна святенко

вячеслав володин

анна кузнецова

совет федерации рф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439466_0:403:2925:2048_1920x0_80_0_0_f52238bb533ac94d6fe1587b0f854b31.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заседание парламентской комиссии по преступлениям Киева против детей пройдёт 22 января, законодатели обсудят проект отчёта комиссии, сообщила РИА Новости сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко. "В следующий понедельник у нас будет очередное заседание комиссии, на котором мы планируем дальше продолжить работу над проектом отчёта работы нашей комиссии", - сказала Святенко. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикером Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897748155.html

https://ria.ru/20231217/bezhentsy-1916312482.html

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, донбасс, инна святенко, вячеслав володин, анна кузнецова, совет федерации рф, госдума рф