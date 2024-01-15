В Совфеде пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей
Заседание комиссии СФ по преступлениям Киева против детей пройдет 22 января
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заседание парламентской комиссии по преступлениям Киева против детей пройдёт 22 января, законодатели обсудят проект отчёта комиссии, сообщила РИА Новости сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.
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"В следующий понедельник у нас будет очередное заседание комиссии, на котором мы планируем дальше продолжить работу над проектом отчёта работы нашей комиссии", - сказала Святенко.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикером Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.