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В Совфеде пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей - РИА Новости, 15.01.2024
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16:06 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/sovfed-1921448771.html
В Совфеде пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей
В Совфеде пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей - РИА Новости, 15.01.2024
В Совфеде пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей
Заседание парламентской комиссии по преступлениям Киева против детей пройдёт 22 января, законодатели обсудят проект отчёта комиссии, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:06
2024-01-15T16:06
киев
донбасс
инна святенко
вячеслав володин
анна кузнецова
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заседание парламентской комиссии по преступлениям Киева против детей пройдёт 22 января, законодатели обсудят проект отчёта комиссии, сообщила РИА Новости сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко. "В следующий понедельник у нас будет очередное заседание комиссии, на котором мы планируем дальше продолжить работу над проектом отчёта работы нашей комиссии", - сказала Святенко. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикером Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897748155.html
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киев, донбасс, инна святенко, вячеслав володин, анна кузнецова, совет федерации рф, госдума рф
Киев, Донбасс, Инна Святенко, Вячеслав Володин, Анна Кузнецова, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В Совфеде пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей

Заседание комиссии СФ по преступлениям Киева против детей пройдет 22 января

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заседание парламентской комиссии по преступлениям Киева против детей пройдёт 22 января, законодатели обсудят проект отчёта комиссии, сообщила РИА Новости сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.
«
"В следующий понедельник у нас будет очередное заседание комиссии, на котором мы планируем дальше продолжить работу над проектом отчёта работы нашей комиссии", - сказала Святенко.
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Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикером Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
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