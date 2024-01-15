https://ria.ru/20240115/sovfed-1921360548.html

В Совфеде прокомментировали публикации о столкновении России и НАТО

В Совфеде прокомментировали публикации о столкновении России и НАТО - РИА Новости, 15.01.2024

В Совфеде прокомментировали публикации о столкновении России и НАТО

Появление в западных СМИ "новостей" о возможном столкновении России и НАТО направлены на увеличение военных бюджетов стран альянса, по сути, это просто... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:37

2024-01-15T09:37

2024-01-15T09:37

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Появление в западных СМИ "новостей" о возможном столкновении России и НАТО направлены на увеличение военных бюджетов стран альянса, по сути, это просто информационные вбросы, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года после поражения ВСУ, об этом со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера пишет таблоид Bild. По информации издания, немецкие военные считают наиболее вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Но вопрос, чем закончится эта гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым. "Такое ощущение, что каждый раз, когда страны НАТО оказываются в политическом тупике, они вспоминают о Сувалкском коридоре", - сказал сенатор РИА Новости. По его словам, дискуссия вокруг возобновления финансирования Украины и в США, и у их союзников последнее время продемонстрировала усталость и непонимание западного общества, почему нужно продолжать финансировать Киев. "При этом местные политики, к сожалению, уже не могут отказаться от своих заявлений и потому заняты постоянным поиском новых аргументов", - сказал Шендерюк-Жидков. И если в 2022 году публикация Politico о Сувалкском коридоре, как самом горячем месте на земле, вызывала озабоченность, то "сейчас "откровения" Bild - лишь усмешку", добавил он. "При этом, к сожалению, подобного рода вбросы подхватываются не только политиками, но и военными, и используются для увеличения военного бюджета и постоянной милитаризации, в том числе прибалтийских стран, что не может не настораживать", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240114/reb-1921280746.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, александр шендерюк-жидков, в мире