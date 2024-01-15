https://ria.ru/20240115/snegopad-1921372330.html
Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве
Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве - РИА Новости, 15.01.2024
Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве
Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, за ночь прирост свежевыпавшего снега составил до трёх сантиметров, сообщается в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:33
2024-01-15T10:33
2024-01-15T10:33
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, за ночь прирост свежевыпавшего снега составил до трёх сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до трёх сантиметров. В течение дня снегопад продолжится – прирост снега к вечеру может составить еще до двух сантиметров", - говорится в сообщении. Уточняется, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Колонны техники приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторят по мере выпадения осадков. "Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении. Добавляется, что в течение светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, за ночь прирост свежевыпавшего снега составил до трёх сантиметров, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до трёх сантиметров. В течение дня снегопад продолжится – прирост снега к вечеру может составить еще до двух сантиметров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Колонны техники приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторят по мере выпадения осадков.
"Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.