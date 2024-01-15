https://ria.ru/20240115/sk-1921370529.html

СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых

СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых - РИА Новости, 15.01.2024

СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых

Российские следователи стали реже просить суд об аресте фигурантов: за пять лет доля мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, выросла на 29%,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:29

2024-01-15T10:29

2024-01-15T11:09

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российские следователи стали реже просить суд об аресте фигурантов: за пять лет доля мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, выросла на 29%, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Из 89,8 тысячи подозреваемых только 15,4 тысяч, или 17,1% содержались в период предварительного следствия под стражей. Из них 95,5% обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, почти 79% обвиняемых совершили насильственные деяния. Все шире использовались меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, – за последние пять лет их доля возросла на 29%", - сказал он. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240115/bastrykin-1921359332.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)