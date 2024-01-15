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СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых - РИА Новости, 15.01.2024
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10:29 15.01.2024 (обновлено: 11:09 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/sk-1921370529.html
СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых
СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых - РИА Новости, 15.01.2024
СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых
Российские следователи стали реже просить суд об аресте фигурантов: за пять лет доля мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, выросла на 29%,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:29
2024-01-15T11:09
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российские следователи стали реже просить суд об аресте фигурантов: за пять лет доля мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, выросла на 29%, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Из 89,8 тысячи подозреваемых только 15,4 тысяч, или 17,1% содержались в период предварительного следствия под стражей. Из них 95,5% обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, почти 79% обвиняемых совершили насильственные деяния. Все шире использовались меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, – за последние пять лет их доля возросла на 29%", - сказал он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых

Бастрыкин: российские следователи стали реже просить суд об аресте подозреваемых

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российские следователи стали реже просить суд об аресте фигурантов: за пять лет доля мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, выросла на 29%, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Из 89,8 тысячи подозреваемых только 15,4 тысяч, или 17,1% содержались в период предварительного следствия под стражей. Из них 95,5% обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, почти 79% обвиняемых совершили насильственные деяния. Все шире использовались меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, – за последние пять лет их доля возросла на 29%", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>>
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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