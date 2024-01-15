https://ria.ru/20240115/sk-1921370529.html
СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых
СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых - РИА Новости, 15.01.2024
СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых
Российские следователи стали реже просить суд об аресте фигурантов: за пять лет доля мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, выросла на 29%,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:29
2024-01-15T10:29
2024-01-15T11:09
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российские следователи стали реже просить суд об аресте фигурантов: за пять лет доля мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, выросла на 29%, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Из 89,8 тысячи подозреваемых только 15,4 тысяч, или 17,1% содержались в период предварительного следствия под стражей. Из них 95,5% обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, почти 79% обвиняемых совершили насильственные деяния. Все шире использовались меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, – за последние пять лет их доля возросла на 29%", - сказал он. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240115/bastrykin-1921359332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК стал реже прибегать к аресту подозреваемых
Бастрыкин: российские следователи стали реже просить суд об аресте подозреваемых
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российские следователи стали реже просить суд об аресте фигурантов: за пять лет доля мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, выросла на 29%, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Из 89,8 тысячи подозреваемых только 15,4 тысяч, или 17,1% содержались в период предварительного следствия под стражей. Из них 95,5% обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, почти 79% обвиняемых совершили насильственные деяния. Все шире использовались меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, – за последние пять лет их доля возросла на 29%", - сказал он.
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