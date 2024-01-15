Удары Турции в Сирии вывели из строя две электроподстанции
SANA: в Сирии в результате турецких ударов вышли из строя две электроподстанции
© SANAСирийский военный
© SANA
Сирийский военный. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Две электрические подстанции в сирийской провинции Эль-Хасака недалеко от границы с Турцией вышли из строя в результате турецких авиаударов по Сирии, сообщает сирийское госагентство SANA.
Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении 24 целей запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе воздушных операций на севере Ирака и Сирии.
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"Электрические подстанции городов Камишли и Амуда (провинции Эль-Хасака - ред.) вышли из строя из-за турецкой авиации", - заявило агентство.
Как отмечает SANA со ссылкой на заявление генерального директора электроэнергетической компании провинции Салеха Идриса, две трансформаторные подстанции Амуда на 66 киловатт и трансформаторная подстанция на 66 киловатт в Камишли вышли из строя из-за "прямого нападения" турецких беспилотников.
ВВС Турции уже третий день проводят воздушные операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение".
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.