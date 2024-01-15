https://ria.ru/20240115/siriya-1921336443.html

Удары Турции в Сирии вывели из строя две электроподстанции

Удары Турции в Сирии вывели из строя две электроподстанции - РИА Новости, 15.01.2024

Удары Турции в Сирии вывели из строя две электроподстанции

Две электрические подстанции в сирийской провинции Эль-Хасака недалеко от границы с Турцией вышли из строя в результате турецких авиаударов по Сирии, сообщает... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T01:01

2024-01-15T01:01

2024-01-15T05:36

турция

сирия

ирак

рабочая партия курдистана

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/53/1560305337_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_3f63bfce114cb8395a746272a7c3e2af.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Две электрические подстанции в сирийской провинции Эль-Хасака недалеко от границы с Турцией вышли из строя в результате турецких авиаударов по Сирии, сообщает сирийское госагентство SANA.Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении 24 целей запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе воздушных операций на севере Ирака и Сирии."Электрические подстанции городов Камишли и Амуда (провинции Эль-Хасака - ред.) вышли из строя из-за турецкой авиации", - заявило агентство. Как отмечает SANA со ссылкой на заявление генерального директора электроэнергетической компании провинции Салеха Идриса, две трансформаторные подстанции Амуда на 66 киловатт и трансформаторная подстанция на 66 киловатт в Камишли вышли из строя из-за "прямого нападения" турецких беспилотников.ВВС Турции уже третий день проводят воздушные операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение".Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20231224/rpk-1917799514.html

https://ria.ru/20231208/turtsiya-1914517018.html

турция

сирия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, сирия, ирак, рабочая партия курдистана, в мире