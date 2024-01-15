https://ria.ru/20240115/shtraf-1921466021.html

Жительницу Мурманска приговорили к штрафу за призывы к захвату власти

Жительницу Мурманска приговорили к штрафу за призывы к захвату власти - РИА Новости, 15.01.2024

Жительницу Мурманска приговорили к штрафу за призывы к захвату власти

Военный суд оставил в силе 400-тысячный штраф для жительницы Мурманска за призывы к терроризму и насильственному захвату власти в России, сообщило в понедельник РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:20

2024-01-15T17:20

2024-01-15T17:37

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мурманская область

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МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Военный суд оставил в силе 400-тысячный штраф для жительницы Мурманска за призывы к терроризму и насильственному захвату власти в России, сообщило в понедельник УФСБ по Мурманской области. "Приговор вступил в законную силу с момента оглашения постановления Апелляционным военным судом", — отмечается в сообщении. В августе прошлого года Западный окружной военный суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 400 тысяч рублей с лишением права администрировать интернет-сайты на два года. Ранее об этом не сообщалось. Следователи установили, что мурманчанка, "негативно и враждебно относящаяся к представителям органов государственной власти РФ", была не согласна с "основными направлениями внутренней и внешней политики государства" и исходила из того, что теория прямого действия и устрашения населения — приемлемые и правильные формы борьбы."(Она) вынашивала преступный умысел нелегитимного насильственного захвата государственной власти в Российской Федерации", — пояснили в УФСБ. Дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети "Интернет". Призывы к "революции в России" мурманчанка разместила на своей странице во "ВКонтакте". По данным следствия, она также пыталась призывать других пользователей избивать сотрудников правоохранительных органов, бороться с действующей властью и жертвовать деньги Украине.

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https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мурманск, россия, мурманская область