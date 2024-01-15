https://ria.ru/20240115/shtraf-1921466021.html
Жительницу Мурманска приговорили к штрафу за призывы к захвату власти
Жительницу Мурманска приговорили к штрафу за призывы к захвату власти - РИА Новости, 15.01.2024
Жительницу Мурманска приговорили к штрафу за призывы к захвату власти
Военный суд оставил в силе 400-тысячный штраф для жительницы Мурманска за призывы к терроризму и насильственному захвату власти в России, сообщило в понедельник РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:20
2024-01-15T17:20
2024-01-15T17:37
происшествия
мурманск
россия
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Военный суд оставил в силе 400-тысячный штраф для жительницы Мурманска за призывы к терроризму и насильственному захвату власти в России, сообщило в понедельник УФСБ по Мурманской области. "Приговор вступил в законную силу с момента оглашения постановления Апелляционным военным судом", — отмечается в сообщении. В августе прошлого года Западный окружной военный суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 400 тысяч рублей с лишением права администрировать интернет-сайты на два года. Ранее об этом не сообщалось. Следователи установили, что мурманчанка, "негативно и враждебно относящаяся к представителям органов государственной власти РФ", была не согласна с "основными направлениями внутренней и внешней политики государства" и исходила из того, что теория прямого действия и устрашения населения — приемлемые и правильные формы борьбы."(Она) вынашивала преступный умысел нелегитимного насильственного захвата государственной власти в Российской Федерации", — пояснили в УФСБ. Дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети "Интернет". Призывы к "революции в России" мурманчанка разместила на своей странице во "ВКонтакте". По данным следствия, она также пыталась призывать других пользователей избивать сотрудников правоохранительных органов, бороться с действующей властью и жертвовать деньги Украине.
https://ria.ru/20231212/kagarlitskiy-1915285912.html
https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html
мурманск
россия
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманск, россия, мурманская область
Происшествия, Мурманск, Россия, Мурманская область
Жительницу Мурманска приговорили к штрафу за призывы к захвату власти
Жительница Мурманска заплатит штраф 400 тысяч рублей за призывы к терроризму
МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Военный суд оставил в силе 400-тысячный штраф для жительницы Мурманска за призывы к терроризму и насильственному захвату власти в России, сообщило в понедельник УФСБ по Мурманской области.
"Приговор вступил в законную силу с момента оглашения постановления Апелляционным военным судом", — отмечается в сообщении.
Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма
В августе прошлого года Западный окружной военный суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 400 тысяч рублей с лишением права администрировать интернет-сайты на два года. Ранее об этом не сообщалось.
Следователи установили, что мурманчанка, "негативно и враждебно относящаяся к представителям органов государственной власти РФ", была не согласна с "основными направлениями внутренней и внешней политики государства" и исходила из того, что теория прямого действия и устрашения населения — приемлемые и правильные формы борьбы.
"(Она) вынашивала преступный умысел нелегитимного насильственного захвата государственной власти в Российской Федерации", — пояснили в УФСБ. Дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети "Интернет".
Призывы к "революции в России" мурманчанка разместила на своей странице во "ВКонтакте". По данным следствия, она также пыталась призывать других пользователей избивать сотрудников правоохранительных органов, бороться с действующей властью и жертвовать деньги Украине
.
Экс-знаток "Что? Где? Когда?" Аскеров* получил новый иноагентский штраф