https://ria.ru/20240115/shtraf-1921406969.html
В Абхазии хотят повысить штраф для россиян за отсутствие автостраховки
В Абхазии хотят повысить штраф для россиян за отсутствие автостраховки - РИА Новости, 15.01.2024
В Абхазии хотят повысить штраф для россиян за отсутствие автостраховки
Штраф за отсутствие страхового полиса Абхазии у заезжающих в республику автомобилей с российскими номерами необходимо повысить до 5 тысяч рублей с нынешних... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:57
2024-01-15T12:57
2024-01-15T13:06
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СУХУМ, 15 янв - РИА Новости. Штраф за отсутствие страхового полиса Абхазии у заезжающих в республику автомобилей с российскими номерами необходимо повысить до 5 тысяч рублей с нынешних шестисот, заявил РИА Новости замдиректора национальной компании "Гарант-страхование" Ахра Кецба. Закон об автостраховании в Абхазии был принят еще в 2006 году, однако к его реализации приступили только спустя 16 лет. По словам Кецбы, существующий размер штрафа не стимулирует автовладельцев к тому, чтобы страховать свои авто в республике. "Штраф за отсутствие (указанной) страховки должен быть 4-5 тысяч рублей, а не 600, как сейчас. Эта сумма... станет стимулом для покупки страховки. А если автовладелец попал в ДТП, штраф должен повышаться на 1 тысячу или 1,5 тысячи рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в 2023 году названная компания застраховала около 90 тысяч автомобилей с российскими номерами, из них 9,5 тысячи - в онлайн режиме. Это вдвое больше, чем в 2022 году, отметил замглавы компании. "Осведомленность о необходимости оформлять страховку у россиян повышается, а возможность оформить ее онлайн позволяет приобрести ее еще до прибытия в республику", - отметил Кецба. По данным компании, в 2023 году она застраховала автомобили с номерами РФ на 95 миллионов рублей. В настоящее время в Абхазии работает четыре компании, которые занимаются страхованием автомобилей иностранцев, все эти компании - государственно-частные. Стоимость страховки на 15 дней составляет 1 тысячу рублей, на 1 месяц - 1,5 тысячи рублей. Между тем владельцам авто с абхазскими номерами нет необходимости страховать свое транспортное средство - власти республики не вводили ни обязательного, ни добровольного автострахования для своих граждан. В случае ДТП, когда виновниками становятся россияне, страховая компания возмещает ущерб владельцу незастрахованной абхазской машины. "Мы приняли такое решение, чтобы исключить разбирательства между местными жителями и туристами", - обратил внимание Кецба.
https://ria.ru/20240111/avtovaz-1920712401.html
https://ria.ru/20231029/avto-1905932484.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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абхазия, россия, в мире, новости - туризм
Абхазия, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
В Абхазии хотят повысить штраф для россиян за отсутствие автостраховки
В Абхазии хотят поднять штраф для россиян без автостраховки до пяти тысяч рублей
СУХУМ, 15 янв - РИА Новости. Штраф за отсутствие страхового полиса Абхазии у заезжающих в республику автомобилей с российскими номерами необходимо повысить до 5 тысяч рублей с нынешних шестисот, заявил РИА Новости замдиректора национальной компании "Гарант-страхование" Ахра Кецба.
Закон об автостраховании в Абхазии
был принят еще в 2006 году, однако к его реализации приступили только спустя 16 лет.
По словам Кецбы, существующий размер штрафа не стимулирует автовладельцев к тому, чтобы страховать свои авто в республике. "Штраф за отсутствие (указанной) страховки должен быть 4-5 тысяч рублей, а не 600, как сейчас. Эта сумма... станет стимулом для покупки страховки. А если автовладелец попал в ДТП, штраф должен повышаться на 1 тысячу или 1,5 тысячи рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 2023 году названная компания застраховала около 90 тысяч автомобилей с российскими номерами, из них 9,5 тысячи - в онлайн режиме. Это вдвое больше, чем в 2022 году, отметил замглавы компании. "Осведомленность о необходимости оформлять страховку у россиян повышается, а возможность оформить ее онлайн позволяет приобрести ее еще до прибытия в республику", - отметил Кецба. По данным компании, в 2023 году она застраховала автомобили с номерами РФ
на 95 миллионов рублей.
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В настоящее время в Абхазии работает четыре компании, которые занимаются страхованием автомобилей иностранцев, все эти компании - государственно-частные. Стоимость страховки на 15 дней составляет 1 тысячу рублей, на 1 месяц - 1,5 тысячи рублей. Между тем владельцам авто с абхазскими номерами нет необходимости страховать свое транспортное средство - власти республики не вводили ни обязательного, ни добровольного автострахования для своих граждан. В случае ДТП, когда виновниками становятся россияне, страховая компания возмещает ущерб владельцу незастрахованной абхазской машины. "Мы приняли такое решение, чтобы исключить разбирательства между местными жителями и туристами", - обратил внимание Кецба.
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