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Глава МИД Белоруссии сообщил о готовности Минска участвовать в ШОС - РИА Новости, 15.01.2024
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19:07 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/shos-1921491827.html
Глава МИД Белоруссии сообщил о готовности Минска участвовать в ШОС
Глава МИД Белоруссии сообщил о готовности Минска участвовать в ШОС - РИА Новости, 15.01.2024
Глава МИД Белоруссии сообщил о готовности Минска участвовать в ШОС
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник во время встречи со спецпредставителем президента РФ по делам ШОС Бахтиером Хакимовым сообщил о готовности... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:07
2024-01-15T19:07
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россия
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сергей алейник
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник во время встречи со спецпредставителем президента РФ по делам ШОС Бахтиером Хакимовым сообщил о готовности Минска активно включиться во все измерения деятельности организации уже в текущем году, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник принял специального представителя президента Российской Федерации по делам ШОС, посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Бахтиёра Хакимова, который находится в Минске для проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран по тематике Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении. По ее данным, "Алейник подчеркнул полную готовность Беларуси активно включиться во все измерения практической деятельности организации уже в текущем году". "Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках ШОС и обсудили предстоящие мероприятия и график контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе. В июле прошлого года в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии, которая пока является наблюдателем, в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Тогда первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия присоединится к сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане. Ранее в рамках выполнения своих обязательств по получению членства в ШОС Белоруссия провела процедуры присоединения к десяткам соглашений в рамках организации. Глава МИД Белоруссии в январе сообщил, что в общей сложности республика присоединились к 49 документам и уже уведомила все страны-члены ШОС о завершении внутригосударственных процедур.
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парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, россия, белоруссия, минск, сергей алейник, шос, бахтиер хакимов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Парламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и России, Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Алейник, ШОС, Бахтиер Хакимов

Глава МИД Белоруссии сообщил о готовности Минска участвовать в ШОС

© Фото : Министерство иностранных дел Республики Беларусь Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов и министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время встречи
Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов и министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Республики Беларусь
Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов и министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время встречи
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник во время встречи со спецпредставителем президента РФ по делам ШОС Бахтиером Хакимовым сообщил о готовности Минска активно включиться во все измерения деятельности организации уже в текущем году, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник принял специального представителя президента Российской Федерации по делам ШОС, посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Бахтиёра Хакимова, который находится в Минске для проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран по тематике Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
По ее данным, "Алейник подчеркнул полную готовность Беларуси активно включиться во все измерения практической деятельности организации уже в текущем году". "Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках ШОС и обсудили предстоящие мероприятия и график контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.
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В июле прошлого года в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии, которая пока является наблюдателем, в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Тогда первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия присоединится к сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.
Ранее в рамках выполнения своих обязательств по получению членства в ШОС Белоруссия провела процедуры присоединения к десяткам соглашений в рамках организации. Глава МИД Белоруссии в январе сообщил, что в общей сложности республика присоединились к 49 документам и уже уведомила все страны-члены ШОС о завершении внутригосударственных процедур.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПарламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и РоссииРоссияБелоруссияМинскСергей АлейникШОСБахтиер Хакимов
 
 
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