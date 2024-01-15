https://ria.ru/20240115/shakhta-1921453132.html

Шахта в Коми возобновила работу за исключением подтопленного забоя

Шахта в Коми возобновила работу за исключением подтопленного забоя - РИА Новости, 15.01.2024

Шахта в Коми возобновила работу за исключением подтопленного забоя

Шахта "Заполярная" в Коми, где горняк погиб после частичного затопления из-за прорыва подземных вод, возобновила штатную работу во всех забоях, кроме... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:28

2024-01-15T16:28

2024-01-15T16:36

происшествия

воркутауголь

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Шахта "Заполярная" в Коми, где горняк погиб после частичного затопления из-за прорыва подземных вод, возобновила штатную работу во всех забоях, кроме подтопленного, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воркутауголь".Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщало СУСК РФ по Коми."Шахта уже возобновила работу во всех забоях за исключением подтопленного", – сказал собеседник агентства.Он не уточнил, сколько времени может занять откачка воды с подтопленного участка, где, как ранее сообщала "Воркутауголь", произошел "неконтролируемый прорыв" подземных вод.Ранее "Воркутауголь" сообщала, что горняки шахты "Заполярная" выведены на поверхность, работы в забое приостановлены. На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.

https://ria.ru/20240115/shakhta-1921366417.html

республика коми

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воркутауголь, республика коми