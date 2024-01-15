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В Коми шахта, где был прорыв грунтовых вод, возобновит штатную работу - РИА Новости, 15.01.2024
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15:32 15.01.2024 (обновлено: 16:08 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/shakhta-1921439442.html
В Коми шахта, где был прорыв грунтовых вод, возобновит штатную работу
В Коми шахта, где был прорыв грунтовых вод, возобновит штатную работу - РИА Новости, 15.01.2024
В Коми шахта, где был прорыв грунтовых вод, возобновит штатную работу
Шахта "Заполярная" в Коми, где горняк погиб после частичного затопления из-за прорыва подземных вод, со второй смены возобновит штатную работу во всех забоях,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:32
2024-01-15T16:08
республика коми
происшествия
россия
воркута
воркутауголь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Шахта "Заполярная" в Коми, где горняк погиб после частичного затопления из-за прорыва подземных вод, со второй смены возобновит штатную работу во всех забоях, кроме подтопленного, сообщила компания "Воркутауголь".Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщало СУСК РФ по Коми.Как информирует "Воркутауголь" в своем Telegram-канале, из-за "неконтролируемого прорыва" подземных вод в настоящее время частично подтоплен участок горной выработки."В рамках устранения данного инцидента организована откачка воды. Со второй смены шахта планирует возобновить работу в штатном режиме во всех очистных и подготовительных забоях, кроме вышеуказанного забоя", – говорится в сообщении.Ранее "Воркутауголь" сообщала, что горняки шахты "Заполярная" выведены на поверхность, работы в забое приостановлены. На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.
https://ria.ru/20240115/shakhta-1921353448.html
https://ria.ru/20231221/shakhta-1917132425.html
республика коми
россия
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республика коми, происшествия, россия, воркута, воркутауголь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Коми, Происшествия, Россия, Воркута, Воркутауголь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Коми шахта, где был прорыв грунтовых вод, возобновит штатную работу

В Коми шахта, где был прорыв грунтовых вод, возобновит работу со второй смены

© Фото : МЧС Республики КомиШахта "Заполярная" в Воркуте, где произошло частичное затопление
Шахта Заполярная в Воркуте, где произошло частичное затопление - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : МЧС Республики Коми
Шахта "Заполярная" в Воркуте, где произошло частичное затопление. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Шахта "Заполярная" в Коми, где горняк погиб после частичного затопления из-за прорыва подземных вод, со второй смены возобновит штатную работу во всех забоях, кроме подтопленного, сообщила компания "Воркутауголь".
Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщало СУСК РФ по Коми.
Сотрудник подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части на шахте Заполярная - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
При затоплении шахты в Коми погиб человек
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Как информирует "Воркутауголь" в своем Telegram-канале, из-за "неконтролируемого прорыва" подземных вод в настоящее время частично подтоплен участок горной выработки.
"В рамках устранения данного инцидента организована откачка воды. Со второй смены шахта планирует возобновить работу в штатном режиме во всех очистных и подготовительных забоях, кроме вышеуказанного забоя", – говорится в сообщении.
Ранее "Воркутауголь" сообщала, что горняки шахты "Заполярная" выведены на поверхность, работы в забое приостановлены. На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.
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При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек
21 декабря 2023, 08:56
 
Республика КомиПроисшествияРоссияВоркутаВоркутаугольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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