https://ria.ru/20240115/shakhta-1921439442.html

В Коми шахта, где был прорыв грунтовых вод, возобновит штатную работу

В Коми шахта, где был прорыв грунтовых вод, возобновит штатную работу - РИА Новости, 15.01.2024

В Коми шахта, где был прорыв грунтовых вод, возобновит штатную работу

Шахта "Заполярная" в Коми, где горняк погиб после частичного затопления из-за прорыва подземных вод, со второй смены возобновит штатную работу во всех забоях,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:32

2024-01-15T15:32

2024-01-15T16:08

республика коми

происшествия

россия

воркута

воркутауголь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Шахта "Заполярная" в Коми, где горняк погиб после частичного затопления из-за прорыва подземных вод, со второй смены возобновит штатную работу во всех забоях, кроме подтопленного, сообщила компания "Воркутауголь".Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщало СУСК РФ по Коми.Как информирует "Воркутауголь" в своем Telegram-канале, из-за "неконтролируемого прорыва" подземных вод в настоящее время частично подтоплен участок горной выработки."В рамках устранения данного инцидента организована откачка воды. Со второй смены шахта планирует возобновить работу в штатном режиме во всех очистных и подготовительных забоях, кроме вышеуказанного забоя", – говорится в сообщении.Ранее "Воркутауголь" сообщала, что горняки шахты "Заполярная" выведены на поверхность, работы в забое приостановлены. На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.

https://ria.ru/20240115/shakhta-1921353448.html

https://ria.ru/20231221/shakhta-1917132425.html

республика коми

россия

воркута

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика коми, происшествия, россия, воркута, воркутауголь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)