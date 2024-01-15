https://ria.ru/20240115/shakhta-1921366417.html

СК завел дело после гибели горняка при затоплении шахты в Коми

СК завел дело после гибели горняка при затоплении шахты в Коми - РИА Новости, 15.01.2024

СК завел дело после гибели горняка при затоплении шахты в Коми

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели горняка на шахте "Заполярная" в Коми, где произошло частичное затопление РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:16

2024-01-15T10:16

2024-01-15T10:41

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели горняка на шахте "Заполярная" в Коми, где произошло частичное затопление из-за прорыва грунтовых вод, сообщило республиканское следственное управление СК РФ.Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал."В результате происшествия один проходчик погиб, второй получил телесные повреждения. По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.В настоящее время следователи работают на месте происшествия.Как сообщала компания "Воркутауголь", горняки шахты "Заполярная" уже выведены на поверхность, работы в забое приостановлены. На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.

https://ria.ru/20240115/shakhta-1921363953.html

республика коми

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика коми