СК завел дело после гибели горняка при затоплении шахты в Коми
СК завел дело после гибели горняка при частичном затоплении шахты в Коми
© Фото : МЧС Республики КомиШахта "Заполярная" в Воркуте, где произошло частичное затопление. 15 января 2024
Шахта "Заполярная" в Воркуте, где произошло частичное затопление. 15 января 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели горняка на шахте "Заполярная" в Коми, где произошло частичное затопление из-за прорыва грунтовых вод, сообщило республиканское следственное управление СК РФ.
Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал.
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"В результате происшествия один проходчик погиб, второй получил телесные повреждения. По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия.
Как сообщала компания "Воркутауголь", горняки шахты "Заполярная" уже выведены на поверхность, работы в забое приостановлены. На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.