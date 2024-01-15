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СК завел дело после гибели горняка при затоплении шахты в Коми - РИА Новости, 15.01.2024
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10:16 15.01.2024 (обновлено: 10:41 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/shakhta-1921366417.html
СК завел дело после гибели горняка при затоплении шахты в Коми
СК завел дело после гибели горняка при затоплении шахты в Коми - РИА Новости, 15.01.2024
СК завел дело после гибели горняка при затоплении шахты в Коми
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели горняка на шахте "Заполярная" в Коми, где произошло частичное затопление РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:16
2024-01-15T10:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели горняка на шахте "Заполярная" в Коми, где произошло частичное затопление из-за прорыва грунтовых вод, сообщило республиканское следственное управление СК РФ.Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал."В результате происшествия один проходчик погиб, второй получил телесные повреждения. По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.В настоящее время следователи работают на месте происшествия.Как сообщала компания "Воркутауголь", горняки шахты "Заполярная" уже выведены на поверхность, работы в забое приостановлены. На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.
https://ria.ru/20240115/shakhta-1921363953.html
республика коми
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика коми
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Коми
СК завел дело после гибели горняка при затоплении шахты в Коми

СК завел дело после гибели горняка при частичном затоплении шахты в Коми

© Фото : МЧС Республики КомиШахта "Заполярная" в Воркуте, где произошло частичное затопление. 15 января 2024
Шахта Заполярная в Воркуте, где произошло частичное затопление. 15 января 2024 - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : МЧС Республики Коми
Шахта "Заполярная" в Воркуте, где произошло частичное затопление. 15 января 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели горняка на шахте "Заполярная" в Коми, где произошло частичное затопление из-за прорыва грунтовых вод, сообщило республиканское следственное управление СК РФ.
Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал.
«
"В результате происшествия один проходчик погиб, второй получил телесные повреждения. По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия.
Как сообщала компания "Воркутауголь", горняки шахты "Заполярная" уже выведены на поверхность, работы в забое приостановлены. На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность
10:01
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Коми
 
 
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